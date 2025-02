東京ディズニーシーでは、2025春のスペシャルイベント「東京ディズニーシー・フード&ワイン・フェスティバル」を開催!

“食で世界を巡る”をテーマに、東京ディズニーシーならではの異国情緒あふれる雰囲気の中で食べて飲んで、“食”とともに笑顔あふれる時間を過ごせる食の祭典です。

今回は、イベントアートがデザインされたスーベニアコースターを紹介します。

「東京ディズニーシー・フード&ワイン・フェスティバル」スーベニアコースター

価格:対象のソフトドリンクにスーベニアコースターを付けることができます(プラス\600)

販売店舗:セバスチャンのカリプソキッチン

提供期間:2025年4月7日から2025年6月30日

東京ディズニーシーでは、2025年4月8日(火)〜6月30日(月)までスペシャルイベント「東京ディズニーシー・フード&ワイン・フェスティバル」を開催!

“食で世界を巡る”をテーマに、東京ディズニーシーならではの異国情緒あふれる雰囲気の中で食べて飲んで、“食”とともに笑顔あふれる時間を過ごせる食の祭典です。

イベントアートがデザインされたスーベニアコースターも登場。

旅するミッキーマウスがデザインされたスーベニアコースター。

パプリカ、トマト、ぶどう、チーズといった「東京ディズニーシー・フード&ワイン・フェスティバル」ならではの食べものもデザインされています☆

「東京ディズニーシー・フード&ワイン・フェスティバル」メニューは2025年4月7日(月)より提供スタートです。

特別なプログラムやアトモスフィアで笑顔広がる食の祭典!「東京ディズニーシー・フード&ワイン・フェスティバル」まとめ

※価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

※一部のメニュー・スーベニアは販売終了日以降も販売を延長する可能性があります。レストランにより営業時間が異なります。また、混雑状況や天候、その他の理由により、ご案内を早めに終了、閉店する場合があります。

© Disney

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 旅するミッキーデザイン!「東京ディズニーシー・フード&ワイン・フェスティバル」スーベニアコースター appeared first on Dtimes.