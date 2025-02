東京ディズニーランドにて、2025年4月8日(火)から6月30日(月)まで開催される「ディズニー・パルパルーザ」の第4弾「ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!」

東京ディズニーランドホテルの各レストランでも、スペシャルイベントをモチーフにしたメニューが提供されます。

今回は「ドリーマーズ・ラウンジ」で提供されるスペシャルセットを紹介していきます☆

東京ディズニーランドホテル/ドリーマーズ・ラウンジ「ディズニー・パルパルーザ “ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!” スペシャルセット」

価格:8,000円

提供期間:2025年4月1日(火)〜5月15日(木)

提供時間帯:ランチ&スウィーツ/ディナー&カクテル

メニュー:

サンドウィッチ&オードヴル・ 空豆と玉葱のムース・キャヴィアとスモークサーモンのブリニ・コンビーフとキャベツマリネのサンドウィッチ・筍とパンチェッタのキッシュ・マグロと湯葉のカクテル・オルツォとパストラミのサラダ仕立て・白インゲン豆とアサリのスープ トリュフのアクセントスコーン・オリジナルプレーンスコーン・オレンジスコーンパスタ・タコのアッラッビアータ ニョケッティ・サルディデザート・コーヒー香るマスカルポーネとバナナのムース シトラスソルベコーヒー または 紅茶・別途700円で「季節のプレミアムティー」が注文できます。

予約方法:プライオリティ・シーティング(レストランの優先案内の受付)が必要なメニューです。

東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイトよりお申し込みください。

東京ディズニーランドホテル全てのレストランに、「ドナルドダック」が夢に描いたユニークでハチャメチャな世界をイメージしたスペシャルメニューが登場。

ロビーラウンジ「ドリーマーズ・ラウンジ」で提供されるスペシャルセットには、「ドナルドダック」を連想させるカラフルなリボンがスタンドに飾られています。

ラングドシャで作られた王冠が目を引くデザートは、キング・オブ・スーパースターになった「ドナルドダック」を身近に感じることができそう☆

サンドウィッチ&オードヴルやスコーン、パスタ、デザートがドリンクと共に楽しめます。

「ドナルドダック」を連想させるカラフルなリボンでスタンドを飾ったスペシャルメニュー。

東京ディズニーランドホテル「ドリーマーズ・ラウンジ」にて2025年4月1日より提供される「ディズニー・パルパルーザ “ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!” スペシャルセット」の紹介でした☆

