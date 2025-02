学生3名での来館で1名無料!春休み学生キャンペーン「”ALL MY FRIENDS ARE HERE.” Memories」

「スヌーピーミュージアム 」(東京都町田市・南町田グランベリーパーク)が、学生さんの思い出作りを応援!2025年3月1日(土)から4月6日(日)まで、春休み学生キャンペーン「"ALL MY FRIENDS ARE HERE." Memories」を開催する。期間中に友達と一緒に訪れれば、思い出づくりにぴったりの特典が盛りだくさん。

アメリカ・カリフォルニア州にあるシュルツ美術館&リサーチセンターの世界で唯一の公式サテライトとなるスヌーピーミュージアム

エントランスでは大きく口をあけたスヌーピーがお出迎え

「PEANUTS(ピーナッツ)」の作者チャールズ・シュルツ氏の歴史を写真などで紹介する「チャールズ・シュルツ・ギャラリー」

チャーリー・ブラウンをイメージした店内に、世界でここだけのグッズがずらり!

開放的な明るい空間に、PEANUTS (ピーナッツ)の世界観が散りばめられたカフェ店内

「ピクニックボックス スープ付き」(2530円) ※時期によって内容が異なる場合あり

スヌーピミュージアム2025年スケジュール

キャンペーンの目玉は、学生証を提示して3人で来館すると、1人分が無料になるお得な「3人PASS」。対象は中学生から大学生(大学院、専門学校も対象)まで。大学生の場合は前売券3600円、当日券4000円、中高生は前売券1600円、当日券2000円。すでに3月分の前売券はイープラスで販売中なので、スケジュールが決まっている人は早めの購入がおすすめ。さらに、このパスを購入すると、無料でチェキ「instax mini 12(TM)」を1台借りることができる!撮った写真をその場で楽しめるインスタントカメラで、スヌーピーや友達と一緒に記念撮影(1組10枚まで)を楽しもう。SNSとはひと味違う、アナログな温もりを感じる思い出を残すことができる。1階エントランスと3階展示エリア(※チャールズ・シュルツ・ギャラリーは除く)で撮影可能とのことなので、ベストスポットを探してみて。ミュージアムのお隣、PEANUTS Cafeでは、本キャンペーン参加者限定で飲食代が5パーセントオフに。かわいらしいピーナッツ・ギャングモチーフのメニューをお得に楽しめる。春の陽気の中、カフェでのんびり思い出話に花を咲かせよう。スヌーピーミュージアムは、アメリカにあるシュルツ美術館の世界で唯一の公式サテライトミュージアム。原作コミック「ピーナッツ」の貴重な原画や、作者チャールズ・シュルツに関する展示など、ここでしか見られない資料がたくさんある。2025年3月8日(土)からは新しい企画展「ピーナッツ・ギャングのスクールライフ」がスタート。チャーリー・ブラウンたちの学校生活を描いた約45点のコミックが展示される。毎日淡々と行われる授業やドキドキの発表会、個性豊かな友達との交流など、みんなの学校生活と重なる部分も多いはず。さらに館内の装飾も春らしく模様替え。2025年3月8日(土)からは「ハッピー・スプリング」をテーマにした季節限定の展示が始まるのでお見逃しなく!進級、進学、クラス替えなど、節目となる春休みは友達と思い出を作る絶好の機会。ぜひ、仲良しの友達を誘って、笑顔あふれる春の1日を過ごしてみて。※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC