¾®ÃÓ¼ç¾¡Ö¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤Ç¡×¡¡IH½÷»Ò¤Î¸ÞÎØÍ½Áª¡¢6Æü³«Ëë
¡¡¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼½÷»Ò¤Î2026Ç¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØºÇ½ªÍ½Áª¤¬6Æü¡¢ËÌ³¤Æ»ÆÑ¾®ËÒ»Ô¤Înepia¥¢¥¤¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¡£4Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹ÆüËÜ¤Î¾®ÃÓ¼ç¾¤Ï5Æü¡¢²ñ¾ì¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¡ÖºÇ½ªÄ´À°¤âºÙ¤«¤¯¤Ç¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤¤¾õÂÖ¤ÇÎ×¤á¤ë¡£¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡°¦¾Î¡Ö¥¹¥Þ¥¤¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤ÏËÜÈÖ¤Î¥ê¥ó¥¯¤Ç1»þ´Ö¤Û¤ÉÈó¸ø³«¤ÎÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¹¶·âÌÌ¤ÎÏ¢·¸¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¤À¤¤¤Ö´°À®ÅÙ¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡ÊÁê¼ê¤Ë¡Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤¦¤Þ¤¯¤«¤±¤Æ¡¢¿ôÅªÍÍø¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ½ªÍ½Áª¤Ï4¥Á¡¼¥à¤¬ÁíÅö¤¿¤ê¤ÇÁè¤¤¡¢1°Ì¤¬¸ÞÎØ½Ð¾ì¸¢¤òÆÀ¤ë¡£