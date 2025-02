東京ディズニーシーでは、スペシャルイベント「東京ディズニーシー・フード&ワイン・フェスティバル」を開催。

‟食で世界を巡る”をテーマに、東京ディズニーシーならではの異国情緒あふれる雰囲気の中で食べて飲んで、笑顔広がる食の祭典です。

「東京ディズニーシー・フード&ワイン・フェスティバル」まとめ

開催期間:2025年4月8日(火)〜6月30日(月)

2回目の開催となる今回は、フェスティバルを彩るデコレーションやアトモスフィアがパークをにぎやかに盛り上げ、東京ディズニーシーのあちこちを巡りながら、各エリアならではの“食”を楽しめます。

ワインをはじめ、ビールやカクテル、ソフトドリンクや多彩な料理と一緒に素敵なひとときを過ごせます。

東京ディズニーシーのレストランでは、それぞれのテーマポートならではの多彩な料理やドリンクを楽しめます。

パークのあちこちを巡って楽しむのにぴったりなサイズの料理やスウィーツを販売するほか、約20種類のワインをはじめ、ビールやカクテル、ソフトドリンクなどバリエーション豊かなドリンクも登場し、心地よい気候、美しい景観のなか、ゲストをこの期間だけの特別な食体験の旅へ誘います。

また、このスペシャルイベントならではのグッズやデコレーションが登場するほか、アトモスフィア・エンターテイメントもフェスティバルを華やかに彩ります。

音楽が大好きな料理人たちが、“食”にまつわる音楽を演奏する「ザ・グルーヴィ・ジャミン・シェフズ」や、フェスティバルを楽しむゲストを音やパントマイムで盛り上げる「ファン・カストーディアル」が登場し、ゲストは目や耳でも「東京ディズニーシー・フード&ワイン・フェスティバル」を楽しむことができます。

スペシャルメニュー

東京ディズニーシーのレストランでは、各テーマポートならではの雰囲気と食を楽しめるメニューや、「シェフのイマジネーションを元に紡ぐディズニーの世界」をテーマとしたメニューなど、この期間だけの多彩な料理やドリンクを用意。

イベント期間に先立って、4月7日(月)より販売されます。

各テーマポートならではの“食”や飲み比べが楽しめるメニュー

スパークリングカクテル(ピスコ&トロピカルフルーツシロップ)880円

ロストリバーデルタの「ユカタン・ベースキャンプ・グリル」では、メキシコの明るい太陽とみずみずしいフルーツが育つ南国をイメージしたカクテル。

ライムの効いたサルサソースを添えたガーリック風味のシュリンプフライが登場し、中央アメリカのジャングルの景色や雰囲気の中でお食事をいただけます。

また、ミステリアスアイランドの「ノーチラスギャレー」では、火山の赤いマグマをイメージし、柑橘系の香りが特徴のペッパーやカカオニブを火山灰に見立てたウイスキーベースのカクテルが登場!

そして、アラビアンコーストの「カスバ・フードコート」では、スパイシーな味わいのポテトを添え、チーズソースをトッピングしたタンドーリチキンが登場するなど、各テーマポートならではの味や見た目の料理やドリンクを楽しめます。

そのほか、「ザンビーニ・ブラザーズ・リストランテ」で販売する、東京ディズニーシーのシンボル「東京ディズニーシー・アクアスフィア」をイメージした、混ぜるとオーロラのようにキラキラ輝くスパークリングドリンクなど、お子さまやお酒をお飲みにならない方もお楽しみいただけるソフトドリンクも多数登場します☆

また、「カフェ・ポルトフィーノ」や「ホライズンベイ・レストラン」、「ヴォルケイニア・レストランでは、オードブルとさまざまな種類のビールやワインの飲み比べが楽しめるテイスティングセレクションを販売します。

オードブルとのペアリングや飲み比べを通して、お好みの組み合わせや味わいを発見できます。

そのほか、昨年に続き食べられるスプーンが付いたメニューや、プラントベースメニューも登場します。

イベント期間中、一部のレストランや商品施設でメニューの紹介や販売店舗を記載したリーフレットを配布するほか、フード&ドリンクチケットとスーベニアランチボックスがセットになったシーズナルグルメチケットセットも登場します。

リーフレットを片手に、パークを巡りながら景観と食事を楽しんだり、家族や友だちとさまざまなメニューをシェアしたりと活用できます☆

※フード&ドリンクチケットは対象のメニューと引き換えることができるチケットです。

※予告なくリーフレットの配布を中止、終了する場合があります。

ファンタジースプリングスのアトラクションをモチーフにしたメニュー「S.S.コロンビア・ダイニングルーム」や「マゼランズ」など、ー部のテーブルサービスの店舗では、東京ディズニーシーのシェフが、ファンタジースプリングスのアトラクションからイマジネーションを広げて創作したコース料理を提供します。

「S.S.コロンビア・ダイニングルーム」で販売する~シェフズ・イマジネーション~スペシャルコースは、アトラクション「ラプンツェルのランタンフェスティバ

ル」をテーマとしていて、ロマンティックなひとときを、お食事でも体験できます。

ゲストがボートに乗り込み出発するシーンを表現した前菜に始まり、初めての塔の外に出たラプンツェルの喜びにあふれる様子を描いた魚料理、そして夜空に灯りが広がるランタンフェスティバルを迎えた夜のお城や町をイメージした肉料理など、アトラクションのさまざまなシーンを、コース料理で表現しています。

また、イベント期間中、「S.S.コロンビア・ダイニングルーム」では、ピアニストによる生演奏を実施します。

ディズニー映画『塔の上のラプンツェル』の音楽をはじめとする、さまざまな楽曲とともに優雅な雰囲気の中での食事を楽しめます。

※S.S.コロンビア・ダイニングルーム」は4月15日(火)まで運営を休止しています。~シェフズ・イマジネーション~スペシャルコースは4月16日(水)より販売します。

※ピアニストによる生演奏は、時間帯によってはお楽しみいただけない場合がございます。

※スペシャルメニューの内容は、予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合や、イベント終了後も販売する場合があります。

エンターテイメントプログラム

アメリカンウォーターフロントにあるウォーターフロントパーク周辺では、2つのアトモスフィア・エンターテイメントが、「東京ディズニーシー・フード&ワイン・フェスティバル」を楽しむゲストをにぎやかに盛り上げます。

ザ・グルーヴィ・ジャミン・シェフズ

音楽が大好きな料理人たちが集まってバンドを結成し、フルコースに見立ててゲストに演奏を振る舞います。

ディズニー&ピクサー映画『レミーのおいしいレストラン』の楽曲をはじめとする、“食”にまつわる世界各国の音楽をどうぞ召し上がれ。

ファン・カストーディアル

パークの掃除などを行っているカストーディアルキャストが、突如繰り広げるパフォーマンスです。

「東京ディズニーシー・フード&ワイン・フェスティバル」を盛り上げようと、愉快な音を出しながらマジックやパフォーマンスでゲストを楽しませます。

※エンターテイメントプログラムは、天候等の状況により内容が変更または中止になる場合があります。

スペシャルグッズ

きんちゃく 1,000円

カンバッジセット 1,200円

ステッカーセット 900円

クリアホルダーセット 700円

ミッキーマウスが旅をしながら食を楽しむ様子を描いたグッズなど、「東京ディズニーシー・フード&ワイン・フェスティバル」ならではのスペシャルグッズを4月7日(月)よりイベントスタートに先立って販売します。

ランチョンマット 800円

チャームセット 1,800円

ぬいぐるみバッジ 2,600円など

ディズニーの仲間たちのグッズとともに、パークを巡る素敵な旅のひとときを過ごせます☆

デコレーション

「東京ディズニーシー・フード&ワイン・フェスティバル」に訪れるゲストを歓迎するデコレーションが、各レストランの店頭をはじめ、パーク全体に飾られます。

フェスティバルの中心となるアメリカンウォーターフロントのニューヨークエリアは、春の訪れとフェスティバルの開催を知らせるように、色とりどりの花や大きなワイン樽をモチーフにしたデコレーション、ディズニーの仲間たちがフェスティバルに参加して楽しむ様子を描いたバナーで彩られます。

また、ミッキーマウスが旅をしながら食を楽しむが描かれたフォトスポットなども登場します。

その他

期間中、紅茶やスパイスなどの知識を通して、奥深い食の世界をお楽しみいただけるプログラムなども開催します。

「東京ディズニーシー・フード&ワイン・フェスティバル」は、2025年4月8日より開催です。

