東京ディズニーランドで開催される「仲間と一緒に、はしゃいで、遊んで、最高に楽しめる」をコンセプトにしたスペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」の第4弾「ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!」

ディズニーアンバサダーホテルの各レストランでは、スペシャルイベントをモチーフにしたメニューが提供されます。

今回は、カジュアル・ダイニング「シェフ・ミッキー」にて提供されるスペシャルドリンクを紹介します☆

ディズニーアンバサダーホテル/シェフ・ミッキー「ディズニー・パルパルーザ “ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!” スペシャルドリンク」

価格:1,600円

提供期間:2025年4月1日(火)〜5月15日(木)

提供時間帯:ランチ/ディナー

使用フレーバ:カルピス、パイナップルシロップ、ブルーゼリー、ホイップクリーム、チョコレート、マカロン、金粉

ディズニーアンバサダーホテルに、キング・オブ・スーパースターになった「ドナルドダック」をイメージしながら、シェフが趣向を凝らした多彩なスペシャルメニューが登場。

カジュアル・ダイニング「シェフ・ミッキー」では、「ドナルドダック」の帽子をマカロンで見立てたデザインが特徴のスペシャルドリンクが提供されます。

リボンに見立てたチョコレートがトッピングされているのもポイントです。

スペシャルドリンクを注文された方にはオリジナルデザインのコースターをプレゼント。

フラッグを掲げた「ミッキーマウス」と元気いっぱいな「プルート」がプリントされています。

「ドナルドダック」の帽子をマカロンで見立てたデザインが特徴のスペシャルドリンク。

ディズニーアンバサダーホテル「シェフ・ミッキー」にて2025年4月1日より提供される「ディズニー・パルパルーザ “ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!” スペシャルドリンク」の紹介でした☆

© Disney

※こちらのメニューには、オリジナルコースターがつきます。

※オリジナルコースターの配布は、なくなり次第終了します。

※デザインはご利用店舗、メニューごとに異なります。

※写真はイメージです。

