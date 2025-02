ドラマ『僕のあざとい元カノ from あざとくて何が悪いの?』(テレビ朝日系/毎週金曜23時15分)でトリプル主演を務める藤原丈一郎(なにわ男子)&加藤史帆のバースデーを、谷まりあがサプライズで祝福した。本作は、『あざとくて何が悪いの?』と深夜ドラマ枠「金曜ナイトドラマ」が融合した恋愛ドラマ。『あざとくて何が悪いの?』のMCを務める山里亮太(南海キャンディーズ)と鈴木愛理、豪華ゲストが、スタジオでこの“あざと恋愛ドラマ”を白熱鑑賞、視聴者目線でストーリー展開やセリフに随時ツッコミを入れ、スタジオトークでも自身の体験談などを赤裸々に語っていく。

この度、主演を務める藤原&加藤のバースデーを、同じく主演の谷がサプライズでお祝いした。撮影の合間、谷が突然「♪Happy Birthday To You」と歌いながらケーキを持って登場すると、2月2日が誕生日の加藤、2月8日が誕生日の藤原は、顔を見合わせて驚きの表情に。『僕のあざとい元カノ from あざとくて何が悪いの?』のロゴ、2人の名前の入った道路標識風プレートというポスターデザインを模した大きなケーキを「おめでとう!」(谷)との言葉とともに手渡されると、藤原と加藤は「ありがとうございます!」と声をそろえて受け取り、サプライズは大成功となった。新たな年齢を迎えるにあたっての抱負を聞かれた藤原は、「20代ラストですので、悔いのないようにいろいろなことにチャレンジしたいです。今回のこの“あざとい”というのも、僕の中では新たなチャレンジ。これからも、さまざまな藤原丈一郎を見せられるよう、がんばります!」と意気込む。一方の加藤は「藤原さんと誕生日がこんなに近いなんてビックリしました。健康で元気に、偏食をやめて、おいしいご飯をたくさん食べて過ごせればいいですね。それに、早寝・早起きも心がけます! 0時に寝て、8時に起きる生活を送れるよう、努力したいと思います」と気持ちを新たにした。2月7日放送の第3話には、ゲストキャストとして、たかし(トレンディエンジェル)、嶋佐和也(ニューヨーク)、そして、アントニー(マテンロウ)の3人が本人役で登場。藤原が演じる、元カノに未練しかないプライドエベレスト男・坂下拓未と、谷が扮する、仕事の関係で知り合った拓未に徐々に恋心を抱いていくバリキャリ女子・奥山朝比が訪れたレストランで、CAたちを相手に合コンを開催しているというシーンで堂々参戦する。スタジオゲストはEXILE TAKAHIROとあの。金曜ナイトドラマ『僕のあざとい元カノ from あざとくて何が悪いの?』は、テレビ朝日系にて毎週金曜23時15分放送。※藤原丈一郎、加藤史帆のコメント全文は以下の通り。<コメント全文>■藤原丈一郎(坂下拓未役)ありがとうございます! うれしいですね!! 20代ラストですので、悔いのないようにいろいろなことにチャレンジしたいです。今回のこの“あざとい”というのも、僕の中では新たなチャレンジ。これからも、さまざまな藤原丈一郎を見せられるよう、がんばります!■加藤史帆(園田芽生役)本当にうれしいです! 藤原さんと誕生日がこんなに近いなんてビックリしました。健康で元気に、偏食をやめておいしいご飯をたくさん食べて過ごせればいいですね。それに、早寝・早起きも心がけます! 0時に寝て、8時に起きる生活を送れるよう、努力したいと思います。ドラマも最後までがんばりますので、よろしくお願いします!