東京ディズニーランドでは、2025年4月8日(火)から6月30日(月)までの期間、「ディズニー・パルパルーザ」の第4弾として「ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!」を開催!

「ディズニー・パルパルーザ」第2弾で大人気だった、ドナルドが夢に描いた理想の街がさらにパワーアップし再登場☆

東京ディズニーランド“ディズニー・パルパルーザ”第4弾「ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!」まとめ

開催期間:2025年4月8日(火)~6月30日(月)

東京ディズニーランドでは、「ディズニー・パルパルーザ」の第4弾として「ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!」を開催!

「ディズニー・パルパルーザ」第2弾で大人気だった、ドナルドが夢に描いた理想の街がさらにパワーアップし再登場。

ここではドナルドがNo.1でスーパースター!

日常ではありえない、はちゃめちゃで楽しい世界へと様変わりしたパークが楽しめます☆

パレード「クワッキーセレブレーション★ドナルド・ザ・レジェンド!」では、今回は、夢の中でドナルドの親友となったピートを先頭に、ドナルドの乗ったフロートが登場します。

ディズニーの仲間たちと一緒にドナルドを褒め称え、お祭り騒ぎで楽しむパレードです。

その他にも、エントランスのミッキー花壇はドナルド花壇となり、ワールドバザールの中央にはスーパースターとなったドナルドのモニュメントが設置されます。

また、仲間と一緒に身につけて楽しめるスペシャルグッズや、ドナルドを表現したカラーのスペシャルメニューなども販売します。

さらに、ディズニーホテルではスペシャルルームやスペシャルメニューが登場し、ディズニーリゾートラインでは限定デザインのフリーきっぷを販売するなど、東京ディズニーリゾートR全体に、ドナルドが夢に描いたユニークな世界が広がります。

エンターテイメント「クワッキーセレブレーション★ドナルド・ザ・レジェンド!」

公演場所:パレードルートおよびキャッスル・フォアコート

公演時間:約35分(1日1〜2回)

フロート台数:6台

出演者数:約65名

出演キャラクター:ドナルドダック、ミッキーマウス、ミニーマウス、デイジーダック、ピートほか

「クワッキーセレブレーション★ドナルド・ザ・レジェンド!」は、ドナルドの夢の中で、ディズニーの仲間たちがドナルドを褒め称え、ゲストの皆様と一緒にお祭り騒ぎで楽しむパレードです。

フロートには、ドナルドが夢の中で生み出した自身のファンであるたくさんのクワッキーダックの要素が新たに加わり、フロートを彩ります!

昨年本パレードで東京ディズニーリゾートのエンターテイメントに初登場したピートは、ドナルドの1番の親友となってセレブレーションのリーダーを買って出ます。

そのピートを先頭に、ドナルドの乗ったフロートがキャッスル・フォアコートに到着すると、ドナルドへの賞賛は最高潮に☆

キング・オブ・スーパースターの誕生をみんなでお祝いします。

※パレードは、ファンタジーランド/ウエスタンランド、プラザ/キャッスル・フォアコート、トゥモローランド/ファンタジーランドで停止します。ご覧いただくエリアによって異なる演出をお楽しみいただけます。

※エンターテイメントプログラムは、天候等の状況により内容が変更または中止になる場合があります。

スペシャルグッズ

ハット 3,600円 パッチン 1,200円 付け襟 2,400円 カチューシャ 各2,400円 ペレー帽 3,400円 ショルダーバッグ 3,600円

イベント開始に先立って4月7日(月)から、「ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!」をモチーフにしたスペシャルグッズを販売します。

ポストカードセット 750円 クリアホルダーセット 700円 カンバッジセット 1,200円

キング・オブ・スーパースターになったドナルドや、ドナルドのファンであるたくさんのクワッキーダックが描かれたクリアホルダーセットなどのコレクショングッズや、仲間と一緒に身につけて楽しめるグッズが登場します。

グワグワスティック 各1,500円 アクセサリーグワグワスティック用 各1,200円 ※全5種類を揃えることができる セットも販売します。

振ると「グワッグワッ」と音が出るグワグワスティックは、デザインを新たに今年も登場!

加えて、今年は新たに、グワグワスティックをデコレーションできるアイテムも販売します。

東京ディズニーリゾート・フローズン セレクション ドナルドまん 1,500円

その他にも、冷凍食品「東京ディズニーリゾート・フローズンセレクション」から、ドナルドのユニークな表情がデザインされたドナルドまんが初登場します。

※スペシャルグッズの内容は、予告なく変更になる場合があります。また、在庫状況により、イベント期間中であっても品切れや販売終了となる場合や、イベント期間終了後も販売を継続する場合があります。

※「東京ディズニーリゾート・フローズンセレクション」は、東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシーに当日入園したパークチケットをお持ちの方が、東京ディズニーリゾート・アプリ限定でご購入いただけます。なお、商品は冷凍便での配送となります。

スペシャルメニュー

スペシャルドリンク(オレンジドリンク&パイナップ ル)、スーベニアコースター付き1,180円 ※コースターは全3種類のうち1つをランダムに提供します。 販売店舗:「プラザパビリオン・レストラン」

イベント開始に先立って4月1日(火)から、「ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!」をイメージしたメニューを販売します。

クワッキーダックにあふれたデコレーションが華やかな「プラザパビリオン・レストラン」では、弾けるチョコの食感が楽しい、パイナップルとオレンジが香るスペシャルドリンクが登場します。

上にはクワッキーダックの形をしたマシュマロが浮かぶこのドリンクには、この時期だけのコースターを3種からランダムでお付けします。

ドナルドのワッキークラシックセット 2,480円 販売店舗:「プラザパビリオン・レストラン」

また、ドナルドのイラストが描かれた包材が目を引く、タマゴのスプレッドが乗ったホットサンドと骨付きソーセージなどのセットは、ボリューム満点の一皿です。

スペシャルセット1,240円 販売店舗:「リフレッシュメントコーナー」

その他にも、「リフレッシュメントコーナー」では、バンズとコーンの黄色が特徴的なホットドッグのスペシャルセットが登場します。

ドナルドを表現したカラーのホットドッグは、スパイシーなキーマカレーとマヨネーズの風味がバランスの良い、食べ応えのあるメニューです。

※スペシャルメニューの内容は、予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合や、イベント終了後も販売する場合があります。

デコレーション

ドナルド花壇や、ワールドバザール入口のドナルドの大きな装飾が登場するほか、

ワールドバザール中央に設置されるドナルドのモニュメントでは、仲間と一緒にポーズをして写真撮影を楽しむこともできます。

また、シンデレラ城周辺にもドナルドやクワッキーダックの装飾が施され、

パークは、クワッキーダックであふれたダックシティらしい、ユニークでハチャメチャな世界が広がります。

ディズニーホテル

ディズニーアンバサダーホテルでは、4月8日(火)から6月30日(月)まで、キング・オブ・スーパースターのドナルドを称える「ディズニー・パルパルーザ“ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!」スペシャルルームが登場します。

ドナルドがたくさんのクワッキーダックに囲まれているデザインのヘッドボードや、ミッキーマウスと仲間たちがドナルドを褒め称えている壁掛けアートが飾られ、ダックシティのにぎやかでユニークな世界が広がります。

クワッキーダックたちがいっぱい!ディズニーアンバサダーホテル 「ディズニー・パルパルーザ“ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!”」 スペシャルルーム クワッキーダックたちがいっぱい!ディズニーアンバサダーホテル 「ディズニー・パルパルーザ“ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!”」 スペシャルルーム 続きを見る

さらに、イベント開始に先立って4月1日(火)から、ディズニーアンバサダーホテルと東京ディズニーランドホテルのレストランでは、キング・オブ・スーパースターになったドナルドをイメージしながら、シェフが趣向を凝らした多彩なスペシャルメニューを提供。

よりパワーアップしてにぎやかになった、ドナルドが夢に描いた理想の街“ダックシティ”の世界をディズニーホテルでも楽しむことができます。

オリジナルチャーム付き!ディズニーアンバサダーホテル/ハイピリオン・ラウンジ「ディズニー・パルパルーザ“ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!”」スペシャルメニュー オリジナルチャーム付き!ディズニーアンバサダーホテル/ハイピリオン・ラウンジ「ディズニー・パルパルーザ“ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!”」スペシャルメニュー 続きを見る

ディズニーリゾートライン

ディズニーリゾートラインでは、「ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!」デザインのフリーきっぷを、イベント開始に先立って4月7日(月)から各駅の自動券売機で販売します。

フリーきっぷのデザインは2種類。

また、ディズニーリゾートラインオリジナルデザインのスーベニアメダルも登場します。

ディズニーリゾートラインの駅で販売されるスーベニアメダルは4種類。

プルート、デイジーダック、チップ、デールのデザインです☆

※在庫状況により、イベント期間中であっても品切れや販売終了となる場合があります。

第4弾の主役はドナルドダック!

東京ディズニーランド“ディズニー・パルパルーザ”「ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!」の紹介でした。

© Disney

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 第4弾は「ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!」!東京ディズニーランド“ディズニー・パルパルーザ”まとめ appeared first on Dtimes.