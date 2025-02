東京ディズニーランドで開催される「仲間と一緒に、はしゃいで、遊んで、最高に楽しめる」をコンセプトにしたスペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」の第4弾「ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!」

ディズニーアンバサダーホテルの各レストランでも、スペシャルイベントをモチーフにしたメニューが提供されます。

今回は「エンパイア・グリル」で提供される「ディズニー・パルパルーザ “ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!” エンパイア・グリル・ランチ」を紹介していきます☆

ディズニーアンバサダーホテル/エンパイア・グリル「ディズニー・パルパルーザ “ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!” エンパイア・グリル・ランチ」

価格:6,800円

提供期間:2025年4月7日(月)〜6月23日(月)

提供時間帯:ランチ

メニュー:

アミューズ・ブーシュアペタイザー・鮪とビーツのタルタル・アオリイカとムール貝のマリネ・スモークサーモンとソフトシェルクラブのカリフォルニアロール・生ハムと彩り野菜のサラダミニタコス・牛タンのグリルとアボカド・クミン香る仔羊肉と野菜のマリネ・スパイスビーフのフリットとチェダーチーズスープ・ジャンバラヤ風ライスガレットとバジル香るシュリンプのトマトスープ(別途 1,100円)メイン:メインをひとつお選びください・ポークスペアリブのジャマイカ風グリル・骨付きチキンのグリル トルティーヤクラスト・尾長鯛のグリル・国産牛パティと古代小麦バンズのプルドポークバーガー 赤ワインとチポトレのバーベキューソース(別途 1,800円)・ビーフサーロインのグリル(別途 2,500円)・エンパイア・グリル特製 バーベキューグリル(別途 2,800円)デザート・ウフ・ア・ラ・ネージュとオレンジ風味のアングレーズソース パイナップルソルベとともに

ディズニーアンバサダーホテルに「ディズニー・パルパルーザ“ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!”」をテーマにしたスペシャルメニューが登場。

「エンパイア・グリル」からはランチ時間帯限定で「ディズニー・パルパルーザ “ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!” エンパイア・グリル・ランチ」が提供されます。

アミューズ・ブーシュやアペタイザー、ミニタコスなどがコースで楽しめます。

メインは「ポークスペアリブのジャマイカ風グリル」や「骨付きチキンのグリル トルティーヤクラスト」など全6種類から選択可能。

スペシャルメニューを注文された方には「チップ」と「デール」がプリントされたオリジナルチャームがプレゼントされます☆

キング・オブ・スーパースターになった「ドナルドダック」をイメージしながら、シェフが趣向を凝らした多彩なメニューが楽しめるランチメニュー。

ディズニーアンバサダーホテル「エンパイア・グリル」にて2025年4月7日より提供される「ディズニー・パルパルーザ “ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!” エンパイア・グリル・ランチ」の紹介でした☆

※利用時間は120分となります。

※こちらのメニューにはオリジナルチャームがつきます。

※オリジナルチャームの提供は、なくなり次第終了します。

※デザインはメニューごとに異なります。

