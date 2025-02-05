¡ÚÊ¡²¬¸©ËÌ¶å½£»Ô¡Û¡ÖGrand Marche in Kokura¡×³«ºÅ¡£30¼Ò¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤äÀ¸»º¼Ô¤¬½¸¹ç¡ª
30¼Ò¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤äÀ¸»º¼Ô¤¬½¸¹ç
À¾ÆüËÜ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢16¤ÎÀ¸¶¨¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥°¥ê¡¼¥ó¥³¡¼¥×¶¦Æ±ÂÎ½êÂ°¤Î¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¥³¡¼¥×À¸³è¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤Õ¤¯¤ª¤«(°Ê²¼¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥³¡¼¥×À¸¶¨¤Õ¤¯¤ª¤«)¡×¤Ï¡¢ËÌ¶å½£»Ô¾®ÁÒËÌ¶è¤ÎÀ¾ÆüËÜÁí¹çÅ¸¼¨¾ì¤Ç¡ÖGrand Marche in Kokura(¥°¥é¥ó¥Þ¥ë¥·¥§ in ¾®ÁÒ)¡×¤ò¡¢2·î8Æü(ÅÚ)¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡Ö¥¨¥·¥«¥ë ¡ß ¥µ¥¹¥Æ¥£¥Ê¥Ö¥ë¡¡Ì¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤°»ä¤¿¤Á¤ÎÁªÂò¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥³¡¼¥×¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥Þ¥ë¥·¥§¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖGrand Marche in Kokura¡×¤¬³«ºÅ¡ª¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¤Ï¡¢¶å½£¤òÃæ¿´¤Ë30¼Ò¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤äÀ¸»º¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥³¡¼¥×¤Î°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¿©¤Ù¤â¤Î¤ò»î¿©¡¦¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¥Ï¥¤¥Ï¥¤¥ì¡¼¥¹¤Î³«ºÅ¡¢ÌÚ¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¹¾ì¤äÃÊ¥Ü¡¼¥ëÍ·¶ñ¤ò»È¤Ã¤¿Í·¤Ó¤Ê¤É¡¢¥¥Ã¥º¸þ¤±¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤âÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£²ÈÂ²Ï¢¤ì¤«¤éÍ§¿ÍÆ±»Î¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¿Í¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤À¡£ÀÐÀî¸©¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤äÅÁÅý¹©·ÝÉÊ¤âÈÎÇä
º£²ó¤Ï¡¢Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¡¦¹ë±«¤ÎÉü¶½»Ù±ç¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿ÀÐÀî¸©¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤äÅÁÅý¹©·ÝÉÊ¤ÎÈÎÇä¤â¼Â»Ü¡£ÈÎÇä¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥°¥ê¡¼¥ó¥³¡¼¥×¤¬ÈïºÒÃÏ¤Î»Ù±ç¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á(ÃÄÂÎ)¤ò¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¾·¤¯¤È¤¤¤¦¡£ÈïºÒÃÏ¤Î¿Í¤¬¼«¤éÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¿Í¤ÈÄ¾ÀÜ½Ð²ñ¤¦µ¡²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¿Í¤È¿Í¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¶¯²½¤·¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê»Ù±ç¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥³¡¼¥×Ç¼Æþ¶È¼Ô¤Î²ñ¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¥¯¥é¥Ö¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤¿Çä¾å¤Î°ìÉô¤Ï¡¢ÈïºÒ¤·¤¿¿Í¡¹¤Ø¤Î»Ù±ç¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£¥°¥ê¡¼¥ó¥³¡¼¥×²ÃÆþ¤Ç¥¬¥é¥Ý¥óÃêÁª²ñ¤Ë»²²Ã
Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅÆü»þ¤Ï¡¢2·î8Æü(ÅÚ)10:00¡Á15:00¡£²ñ¾ì¤ÏÀ¾ÆüËÜÁí¹çÅ¸¼¨¾ì¤Ç¡¢Æþ¾ì¤ÏÌµÎÁ¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¿½¹þ¥Õ¥©¡¼¥à¤è¤ê²ÃÆþÀâÌÀ¤Î»öÁ°Í½Ìó¤ò¹Ô¤¤¡¢ÅöÆü¥°¥ê¡¼¥ó¥³¡¼¥×¤Ø²ÃÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¥¬¥é¥Ý¥óÃêÁª²ñ¤Ç¡Ö1Åù¡§¥¥Ã¥¶¥Ë¥¢Ê¡²¬ Æþ¾ì·ô¡×¡Ö2Åù¡§Áª¤Ù¤ë¥°¥ê¡¼¥ó¥³¡¼¥×¾¦ÉÊ(3,000±ßÁêÅö)¡×¡Ö3Åù¡§¥°¥ê¡¼¥ó·ô2,000±ß(¥°¥ê¡¼¥ó¥³¡¼¥×¤Î¾¦ÉÊÂå¶â¤Î»ÙÊ§¤¤¤È¤·¤ÆÍøÍÑ²ÄÇ½)¡×¤ÎÃæ¤«¤é1¤Ä¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¿½¤·¹þ¤ßÀè¤Ï¡¢²¼µ¤ÎÀìÍÑ¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£ÃÏ°è¤òË¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹
2018Ç¯¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥³¡¼¥×À¸³è¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ¤ä¥°¥ê¡¼¥ó¥³¡¼¥×¡¢Ï«Æ¯¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤Ê¤É¡¢¶å½£(Ê¡²¬¡¢º´²ì¡¢Ä¹ºê¡¢ÂçÊ¬¡¢·§ËÜ¡¢µÜºê¡¢¼¯»ùÅç)¡¢¶áµ¦(Âçºå¡¢Ê¼¸Ë¡¢¼¢²ì)¡¢Ãæ¹ñ(Ä»¼è¡¢²¬»³¡¢Åçº¬¡¢¹Åç¡¢»³¸ý)¡¢¤½¤·¤ÆÊ¡Åç¤Î16¤ÎÀ¸¶¨¡¢³Æ¼ïÃÄÂÎ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¥³¡¼¥×¶¦Æ±ÂÎ¡×¤¬ÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡£
Æ±ÃÄÂÎ¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¥³¡¼¥×¤Î¤è¤¦¤Ë»ý¤Æ¤ë¤â¤Î¤ò¶¦Í¡¦Ï¢ÂÓ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿À¸³è¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ê¿©¤Ù¤â¤Î¤ò»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¿©¤Ù¤µ¤»¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êì¿Æ¤ÎÁÛ¤¤¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃÏ°è¤òË¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¹Í¤¨¤À¡£
¥°¥ê¡¼¥ó¥³¡¼¥×¥á¡¼¥«¡¼¡¦À¸»º¼Ô¤¬¥Þ¥ë¥·¥§¤Ë½¸¹ç¡ª¡ÖGrand Marche in Kokura¡×¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£
¢£À¾ÆüËÜÁí¹çÅ¸¼¨¾ì
½»½ê¡§ËÌ¶å½£»Ô¾®ÁÒËÌ¶èÀõÌî3-7-1
¡ÖGrand Marche in Kokura¡×²ÃÆþÀâÌÀ¤Î»öÁ°Í½Ìó¿½¤·¹þ¤ß¥Õ¥©¡¼¥à¡§https://docs.google.com/forms/d/1XiQF5Cv8E87oQJ4VnI5DCyT5u0OWp28sumw-MMgdFtI/viewform?edit_requested=true
¥°¥ê¡¼¥ó¥³¡¼¥×¶¦Æ±ÂÎ¡§https://www.greencoop.or.jp
(¹¾ºêµ®»Ò)