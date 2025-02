ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、3月7日(金)から期間限定で、“究極ハッピー”になれるイースター・イベント「ユニバーサル・イースター・セレブレーション2025」を開催。これに先駆け、同イベントのプログラム内容と限定フード&スウィーツが公開された。■USJに春到来今回開催される「ユニバーサル・イースター・セレブレーション2025」は、イースターらしい春の到来をイメージしたキュートなパステルカラーの新コスチュームに身を包んだパークの仲間たち&エンターテイナーが登場し、ゲストも含め、全員が一体になれるストリート・ショーやグリーティングなどが楽しめるイベント。

期間中は、華やかな装飾に囲まれた空間でパークの仲間たちと踊れるストリート・ショー「GO! Go! イースター・マーチ」やスペシャルバージョンのミニオンたちと触れ合える「ミニオン・メチャカワ・イースター・グリーティング」が開催されるほか、たまごの殻をリサイクルした特別なステッカーが配布されるなど、イースターをまるごと楽しめるプログラムがそろう。また、本イベントの開催に先駆け、3月3日(月)から、ウサギやたまごのモチーフをテーマにした限定フード&スウィーツが登場。カゴに入ったいろんなたまごをイメージした「たまご&パストラミビーフのイースター・サンドウィッチセット」や、わいいウサギのモチーフとパステルピンクの彩りが春らしい「イースターバニー・ケーキ 〜ストロベリー&ピーチ〜」に加え、イースター仕様のミニオンやスヌーピーをあしらったメニューなども展開される。■「クロミ・ライブ」がカムバック!それから同日から、ストリート・ミュージック・フェス「レッツ・ロック!」も開催。"ロック"がテーマのストリート・ショーに、クロミとマイメロディが登場する「クロミ・ライブ」が進化を遂げてカムバックするほか、季節ごとのロックミュージックに合わせてパークの仲間たちと盛り上がる「ユニバーサル・ワンダーランド・レッツ・ロック・トゥギャザー!」なども実施される。