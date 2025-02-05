Íøº¬Àî¤Î²ÏÀîÉß¤Ç¹ÈÏ°Ï¤Ë¤ï¤¿¤ë²¼Áð²ÐºÒ¡¡Ìó5»þ´Ö¸å¤ËÄÃ°µ¡¡·²ÇÏ¡¦°ËÀªºê»Ô
¤¤ç¤¦¸áÁ°¡¢·²ÇÏ¸©°ËÀªºê»Ô¤Ë¤¢¤ëÍøº¬Àî¤Î²ÏÀîÉß¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢²¼Áð¤Ê¤É¤¬¹ÈÏ°Ï¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÇ³¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤ç¤¦¸áÁ°11»þ¤´¤í¡¢°ËÀªºê»Ô¶ÅçÂ¼¤ÎÍøº¬Àî¤Î²ÏÀîÉß¤Ç¡Ö²¿¤«¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÌ¹Ô¿Í¤Ê¤É¤«¤é119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÃËÉ¼Ö¤Ê¤É7Âæ¤¬½ÐÆ°¤·¡¢²Ð¤Ï¤ª¤è¤½5»þ´Ö¸å¤Ë¤Û¤Ü¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²¼Áð¤Ê¤É¤¬¹ÈÏ°Ï¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÇ³¤¨¤Þ¤·¤¿¡£·úÊª¤Ø¤Î±ä¾Æ¤Ï³ÎÇ§¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Û¤«¡¢¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ê¤É¤¬¡¢¤É¤ì¤Û¤É¤ÎÌÌÀÑ¤¬Ç³¤¨¤¿¤Î¤«¤ä½Ð²Ð¸¶°ø¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£