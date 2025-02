東京ディズニーランドで開催される「仲間と一緒に、はしゃいで、遊んで、最高に楽しめる」をコンセプトにしたスペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」の第4弾「ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!」

ディズニーアンバサダーホテルの各レストランでも、スペシャルイベントをモチーフにしたメニューが提供されます。

今回は、ロビーラウンジ「ハイピリオン・ラウンジ」で提供される「ディズニー・パルパルーザ“ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!”」プレミアムスウィーツセットを紹介していきます☆

ディズニーアンバサダーホテル/ハイピリオン・ラウンジ「ディズニー・パルパルーザ“ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!”」プレミアムスウィーツセット

価格:6,800円

発売日:2025年4月1日〜6月30日(月)

提供時間:15:00〜19:30

メニュー:

アペタイザー・ローストビーフとフリッタータ・トマトとモッツァレッラ・マグロと海鮮ボール・鶏むね肉のガランティーヌブレッド・コーンドビーフと空豆・海老とポテト・プルドポーク・タコのボロネーズデザート・シトラスムース・マンゴーラッシープティ・フール・パート・ド・フリュイ・マカロン・タルト・ホワイトチョコレートムースコーヒー または 紅茶

予約方法:プライオリティ・シーティング(レストランの優先案内の受付)が必要なメニューです。

東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイトの「ハイピリオン・ラウンジ(プレミアムスウィーツセット限定)」より申し込みください。

ディズニーアンバサダーホテルのロビーラウンジ「ハイピリオン・ラウンジ」に「ディズニー・パルパルーザ“ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!”」のスペシャルメニューが登場。

キング・オブ・スーパースターになった「ドナルドダック」をイメージしながら、シェフが趣向を凝らした多彩なメニューが味わえます。

アペタイザー4種類のほかブレッド4種、デザート2種、プティ・フール4種を盛り合わせたスウィーツセットです。

スペシャルメニューを注文された方には、「ミッキーマウス」がデザインされたオリジナルチャームがプレゼントされます☆

すてきな思い出とともに持ち帰ることができるオリジナルチャーム付きのスペシャルメニュー。

ディズニーアンバサダーホテルの「ハイピリオン・ラウンジ」にて2025年4月1日より提供される「ディズニー・パルパルーザ“ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!”」プレミアムスウィーツセットの紹介でした☆

© Disney

※1日の提供数に限りがあります。

※利用時間は90分となります。

※こちらのメニューにはオリジナルチャームがつきます。

※オリジナルチャームの提供は、なくなり次第終了します。

※デザインはメニューごとに異なります。

