¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡ÙæÆÌé¡¢À»¿Í¤Î»Å»ö¤Ö¤ê¤ò¸«¤Æ¡Ä¡¡Âè89²ó¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¶¶ËÜ´ÄÆà¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¡Ê·î¡ÁÅÚ¡¡Á°8¡§00¡¡NHKÁí¹ç¡¡¢¨ÅÚÍËÆü¤Ï1½µ´Ö¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡¿·î¡Á¶â¡¡Á° 7¡§30¡¡NHK¡¡BS¡¢BS¥×¥ì¥ß¥¢¥à4K¡Ë¤ÎÂè89²ó¡Ê6Æü¡Ë¤Î¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅÏÊÕÄ¾Èþ¤¬¡Éµ´¥®¥ã¥ë¡É¤Ë!? ¾×·â¥×¥ê¥¯¥é¤ò¸ø³«
¡¡Á°²ó¤Ï¡¢·ë¡Ê¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ë¤Ï¡¢±ÉÍÜ²ÊÄ¹¤ÎÄÍËÜ¡ÊßÀÅÄ¥Þ¥ê¡Ë¤«¤éNST¡Ê±ÉÍÜ¥µ¥Ý¡¼¥È¥Á¡¼¥à¡Ë¤Î»Å»ö¤Ö¤ê¤ò¸«¤ë¤è¤¦´«¤á¤é¤ì¡¢¤½¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈÌÌ²ñ¤¹¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢°å»Õ¤Î¾¾ºê¡Ê±ÊÌî½¡Åµ¡Ë¡¢´Ç¸î»Õ¤Î·¬¸¶¡ÊÈÞ³¤É÷¡Ë¡¢¸À¸ìÄ°³Ð»Î¤Î¿ùÂô¡Ê¸¤»ôµ®¾æ¡Ë¡¢ÌôºÞ»Õ¤Î¼ÄµÜ¡ÊÄÔÆä»Ò¡Ë¤¬¤¤¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¤µ¤Ã¤½¤¯ÂÐ¾Ý´µ¼Ô¤Î²ó¿Ç¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢·ë¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¥Ø¥¢¥µ¥í¥ó¥è¥Í¥À¤Ç¡¢·ë¡Ê¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ë¤¬NST¡Ê±ÉÍÜ¥µ¥Ý¡¼¥È¥Á¡¼¥à¡Ë¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È°¦»Ò¡ÊËãÀ¸µ×Èþ»Ò¡Ë¤«¤éÊ¹¤¤¤¿º´µ×´ÖÈþº´¹¾¡Ê¥¥à¥éÎÐ»Ò¡Ë¤¿¤Á¤Ï¡¢NST¤Ê¤ó¤Æ½é¤á¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤È¸À¤¦¡£¥Æ¡¼¥é¡¼¤Î¹â¶¶Í×Â¢¡ÊÆâ¾ì¾¡Â§¡Ë¤Ë¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¤Î³Ø¹»¤È´ª°ã¤¤¤·¤ÆÈþº´¹¾¤«¤éÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£°ìÊý¡¢æÆÌé¡Êº´ÌîÍ¦ÅÍ¡Ë¤ÏÀ»¿Í¡ÊËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¡Ë¤Î»Å»ö¤Ö¤ê¤Ë¤Þ¤¿¤â´¶¿´¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅÏÊÕÄ¾Èþ¤¬¡Éµ´¥®¥ã¥ë¡É¤Ë!? ¾×·â¥×¥ê¥¯¥é¤ò¸ø³«
¡¡Á°²ó¤Ï¡¢·ë¡Ê¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ë¤Ï¡¢±ÉÍÜ²ÊÄ¹¤ÎÄÍËÜ¡ÊßÀÅÄ¥Þ¥ê¡Ë¤«¤éNST¡Ê±ÉÍÜ¥µ¥Ý¡¼¥È¥Á¡¼¥à¡Ë¤Î»Å»ö¤Ö¤ê¤ò¸«¤ë¤è¤¦´«¤á¤é¤ì¡¢¤½¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈÌÌ²ñ¤¹¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢°å»Õ¤Î¾¾ºê¡Ê±ÊÌî½¡Åµ¡Ë¡¢´Ç¸î»Õ¤Î·¬¸¶¡ÊÈÞ³¤É÷¡Ë¡¢¸À¸ìÄ°³Ð»Î¤Î¿ùÂô¡Ê¸¤»ôµ®¾æ¡Ë¡¢ÌôºÞ»Õ¤Î¼ÄµÜ¡ÊÄÔÆä»Ò¡Ë¤¬¤¤¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¤µ¤Ã¤½¤¯ÂÐ¾Ý´µ¼Ô¤Î²ó¿Ç¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢·ë¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¥Ø¥¢¥µ¥í¥ó¥è¥Í¥À¤Ç¡¢·ë¡Ê¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ë¤¬NST¡Ê±ÉÍÜ¥µ¥Ý¡¼¥È¥Á¡¼¥à¡Ë¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È°¦»Ò¡ÊËãÀ¸µ×Èþ»Ò¡Ë¤«¤éÊ¹¤¤¤¿º´µ×´ÖÈþº´¹¾¡Ê¥¥à¥éÎÐ»Ò¡Ë¤¿¤Á¤Ï¡¢NST¤Ê¤ó¤Æ½é¤á¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤È¸À¤¦¡£¥Æ¡¼¥é¡¼¤Î¹â¶¶Í×Â¢¡ÊÆâ¾ì¾¡Â§¡Ë¤Ë¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¤Î³Ø¹»¤È´ª°ã¤¤¤·¤ÆÈþº´¹¾¤«¤éÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£°ìÊý¡¢æÆÌé¡Êº´ÌîÍ¦ÅÍ¡Ë¤ÏÀ»¿Í¡ÊËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¡Ë¤Î»Å»ö¤Ö¤ê¤Ë¤Þ¤¿¤â´¶¿´¤¹¤ë¡£