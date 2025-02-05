¡ÖÀîÂ¼¡¢ÂÎÄ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦Êó¹ð¤â¶ËÎÏ¤·¤Ê¤¤¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÀîÂ¼Í§ÅÍ¡¢É¬»à¤Ç»ÙÇÛ²¼¤Ä¤«¤ß¤Ë¤¤¤Ã¤¿ºò½Õ¥¥ã¥ó¥×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ï4Æü¤ËÂè1¥¯¡¼¥ë¤¬½ªÎ»¤·¤¿¡£¡Ö»ÙÇÛ²¼¤Ë¾å¤¬¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡£¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÁ´Éô¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡£ºòÇ¯¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ï°éÀ®Áª¼ê¤È¤·¤ÆÎ×¤ó¤ÀÀîÂ¼Í§ÅÍ³°Ìî¼ê¡Ê25¡Ë¤Ï¡¢1Ç¯Á°¤ò¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤Ç»ÙÇÛ²¼¤Ë¾å¤¬¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤É¤³¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤âÌµÍý¤À¤Ê¤È¡£¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ä¤«¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é°ìÀ¸¤Ä¤«¤á¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡£2022Ç¯¤ËÀçÂæÂç¤«¤é°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤ÇÆþÃÄ¡£3Ç¯ÌÜ¤Î½Õ¥¥ã¥ó¥×¤ÏÇØÈÖ¹æ132¤Î¤Þ¤Þ¡¢½é¤á¤ÆAÁÈ¡Ê1·³¡Ë¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö½é¤á¤Æ¤ÎAÁÈ¥¥ã¥ó¥×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÂÎ¤â¤¤¤í¤¤¤íÄ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡£±¦ÂÀ¤â¤â¤¬Ä¥¤ê¡¢¼£¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¼¡¤Ïº¸ÂÀ¤â¤â¤¬Ä¥¤ê¡¢¤½¤Î¼¡¤Ï±¦¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¡Ä¡£»ÙÇÛ²¼¤Ø¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬ÂÎ¤ò¤à¤·¤Ð¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¥¥ã¥ó¥×ÃæÈ×°Ê¹ß¤ÏËèÆü¡¢µåÃÄ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ËÂÎ¤Î¥±¥¢¤òÍê¤ó¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤âÀîÂ¼¤Ï¡Ö¡Ê¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ë¡Ë¡ØÀîÂ¼¡¢ÂÎÄ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦Êó¹ð¤â¶ËÎÏ¤·¤Ê¤¤¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡£ÂÎ¤¬ÄË¤¯¤Æ¤âÆ±¤¸¤¯°éÀ®¤È¤·¤ÆAÁÈ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿½ïÊýÍý¹×¡¢ÃçÅÄ·Ä²ð¤È¤È¤â¤Ë1¥«·îËèÆü¡¢Á´ÂÎÎý½¬Á°¤Î¥¢¡¼¥ê¡¼¥ï¡¼¥¯¡ÊÁá½ÐÎý½¬¡Ë¤Ë»²²Ã¤·¡¢¤È¤Ë¤«¤¯É¬»à¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤êÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÅØÎÏ¤Ï·ë²Ì¤ËÉ½¤ì¤¿¡£¹ÈÇòÀï¤äÎý½¬»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤ÈËè»î¹ç¤Î¤è¤¦¤Ë·ë²Ì¤ò»Ä¤·¡¢Â¸ºß´¶¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£³«ËëÁ°¤ËÇ°´ê¤Î»ÙÇÛ²¼¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ»ÙÇÛ²¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ëº£Ç¯¤Î½Õ¥¥ã¥ó¥×¤âAÁÈ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£ÀîÂ¼¤Ï¡ÖµîÇ¯¤Ï¡Ê¾®µ×ÊÝÍµµª¡Ë´ÆÆÄ¤«¤é¡ØÎÉ¤¤»Ñ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¿¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤±¤É¡¢»ÙÇÛ²¼¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ç»Ñ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é½ª¤ï¤ê¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢µîÇ¯°Ê¾å¤Ë¶ÛÄ¥´¶»ý¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ë¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï88»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨2³ä6Ê¬8ÎÒ¡¢1ËÜÎÝÂÇ¡¢14ÂÇÅÀ¤È°ìÄê¤Î·ë²Ì¤Ï»Ä¤·¤¿¤¬¡¢80»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨2³ä7Ê¬¡¢7ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿ÀµÌÚÃÒÌé³°Ìî¼ê¡Ê25¡Ë¤ä¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿ºûÀîµÈ¹¯³°Ìî¼ê¡Ê22¡Ë¤Ê¤ÉÂ¾¤Î¼ã¼êÁª¼ê¤âÂæÆ¬¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÀîÂ¼¤Ï¡ÖµîÇ¯¤Ï¡Ê»ÙÇÛ²¼¤ò¡Ë¾¡¤Á¼è¤ë¤Ã¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£Ç¯¤Ï»ÙÇÛ²¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¸«¤é¤ì¤ë¡£·ä¤ò¸«¤»¤º¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¡£°éÀ®¤«¤é¤Ï¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¿È¤È¤·¤Æ¡¢¤â¤Á¤í¤óÉé¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÊÂç¶¶¹·Ê¿¡Ë