ÎëÌÚÊÝÆàÈþ¤¬à¤Þ¤µ¤«¤ÎáCD¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥Ç¥Ó¥å¡¼ ¤¢¤Î1991Ç¯¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¥É¥é¥Þ¼çÂê²Î¤â¼ýÏ¿¡Ö»×¤¤½Ð¤¹¤À¤±¤ÇÀÚ¤Ê¤¯¤Æµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÎëÌÚÊÝÆàÈþ(58)¤¬CD¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡CD¤Ï¡Ö¥Ù¥¹¥È¥·¡¼¥ó -¤¢¤ÎÌóÂ«¤Ïº£¤Ç¤â³Ð¤¨¤Æ¤ë- mixed by DJÏÂ¡¾¾¯¤·Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»ä¤¿¤Á¤Ø¡¾¡×¡£J-POP²«¶â´ü¤Î80~90Ç¯Âå¤Î¥Ò¥Ã¥È¥½¥ó¥°36¶Ê¤ò¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿1Ëç¤Ç¡¢1·î29Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤¬1991Ç¯¤Ë½Ð±é¤·¤ÆÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡ÖÅìµþ¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×¤Î¼çÂê²Î¡Ö¥é¥Ö¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÏÆÍÁ³¤Ë¡×¤â1¶ÊÌÜ¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ï¡ÖCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¡ª¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡¢CD¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¹¢ö¡×¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¤É¤±¤Ê¤¬¤é¡Ö¤¢¤Î¼çÂê²Î¤â¡¢Æþ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÈþ¤·¤¤¤«¤é¤º¤Ã¤È¿ä¤·¤Ç¤¹¡×¡Ö¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀä»¿¡£¡ÖÅìµþ¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»×¤¤½Ð¤¹¤À¤±¤ÇÀÚ¤Ê¤¯¤Æµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö²¿ÅÙ¸«¤Æ¤âÀÖÌ¾¥ê¥«Ìò¤ÎÊÝÆàÈþ¤µ¤ó¤Ë¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È²û¤«¤·¤àÀ¼¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤¿¡£
¡¡CD¤Ë¤ÏÂ¾¤Ë¡Ö¥í¥Þ¥ó¥¹¤Î¿ÀÍÍ¡×¡ÖÍã¤ÎÀÞ¤ì¤¿¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¡×¡ÖÈá¤·¤ß¤ÏÀã¤Î¤è¤¦¤Ë¡×¤Ê¤É¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÎëÌÚ¤Ï¸½ºß¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÌÚÍË¥É¥é¥Þ¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ð¥ó¥«¡¼¡×¤Ë½Ð±éÃæ¡£ÅâÂô¼÷ÌÀ¤ÈÃÏ¾åÇÈ¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï33Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶¦±é¤È¤Ê¤ê¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£