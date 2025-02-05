【暴風雪警報】新潟県・佐渡市に発表
気象台は、午後4時27分に、暴風雪警報を佐渡市に発表しました。また大雪警報を長岡市、三条市、新発田市、小千谷市、加茂市、五泉市、魚沼市、胎内市、阿賀町に発表しました。
佐渡では、暴風雪に警戒してください。下越、中越では、大雪に警戒してください。新潟県では、高波に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■長岡市
□大雪警報【発表】
積雪 5日夜のはじめ頃から6日夕方にかけて警戒
・山沿い
12時間最大降雪量 60cm
7日にかけて警戒
■三条市
□大雪警報【発表】
積雪 5日夜のはじめ頃から6日夕方にかけて警戒
・山沿い
12時間最大降雪量 60cm
□なだれ注意報
7日にかけて警戒
■柏崎市
□波浪警報
6日昼前にかけて警戒
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
7日にかけて警戒
■新発田市
□大雪警報【発表】
積雪 5日夜のはじめ頃から6日明け方にかけて警戒
・山沿い
12時間最大降雪量 60cm
□波浪警報
6日昼前にかけて警戒
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
7日にかけて警戒
■小千谷市
□大雪警報【発表】
積雪 5日夜のはじめ頃から6日夕方にかけて警戒
・山沿い
12時間最大降雪量 60cm
□なだれ注意報
7日にかけて警戒
■加茂市
□大雪警報【発表】
積雪 5日夜のはじめ頃から6日夕方にかけて警戒
・山沿い
12時間最大降雪量 60cm
□なだれ注意報
7日にかけて警戒
■十日町市
□なだれ注意報
7日にかけて警戒
■村上市
□波浪警報
6日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
7日にかけて警戒
■糸魚川市
□波浪警報
6日昼前にかけて警戒
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
7日にかけて警戒
■妙高市
□なだれ注意報
7日にかけて警戒
■五泉市
□大雪警報【発表】
積雪 5日夜のはじめ頃から6日明け方にかけて警戒
・山沿い
12時間最大降雪量 60cm
□なだれ注意報
7日にかけて警戒
■上越市
□波浪警報
6日昼前にかけて警戒
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
7日にかけて警戒
■佐渡市
□暴風雪警報【発表】
5日夜のはじめ頃から6日朝にかけて警戒
風向 北西
・陸上
最大風速 23m/s
□波浪警報
6日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■魚沼市
□大雪警報【発表】
積雪 5日夜のはじめ頃から6日夕方にかけて警戒
12時間最大降雪量 60cm
□なだれ注意報
7日にかけて警戒
■南魚沼市
□なだれ注意報
7日にかけて警戒
■胎内市
□大雪警報【発表】
積雪 5日夜のはじめ頃から6日明け方にかけて警戒
・山沿い
12時間最大降雪量 60cm
□波浪警報
6日昼前にかけて警戒
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
7日にかけて警戒
■聖籠町
□波浪警報
6日昼前にかけて警戒
予想最大波高 6m
■阿賀町
□大雪警報【発表】
積雪 5日夜のはじめ頃から6日明け方にかけて警戒
12時間最大降雪量 60cm
□なだれ注意報
7日にかけて警戒
■湯沢町
□なだれ注意報
7日にかけて警戒
■津南町
□なだれ注意報
7日にかけて警戒
■関川村
□なだれ注意報
7日にかけて警戒
■粟島浦村
□波浪警報
6日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m