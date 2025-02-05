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気象台は、午後4時27分に、なだれ注意報を青森市、弘前市、黒石市、五所川原市、十和田市、むつ市、つがる市、平川市、平内町、今別町、蓬田村、外ヶ浜町、鰺ヶ沢町、深浦町、西目屋村、大鰐町、中泊町、野辺地町、七戸町、横浜町、東北町、六ヶ所村、大間町、東通村、風間浦村、佐井村に発表しました。

【警報エリアを確認】【なだれ注意報】青森県・青森市、弘前市、黒石市、五所川原市、十和田市、むつ市などに発表（雪崩注意報）

津軽では、6日夕方まで高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■青森市
□なだれ注意報【発表】
　6日にかけて警戒

■弘前市
□なだれ注意報【発表】
　6日にかけて警戒

■黒石市
□なだれ注意報【発表】
　6日にかけて警戒

■五所川原市
□波浪警報
　6日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　5日夕方
　予想最大波高　7m

□なだれ注意報【発表】
　6日にかけて警戒

■十和田市
□なだれ注意報【発表】
　6日にかけて警戒

■むつ市
□なだれ注意報【発表】
　6日にかけて警戒

■つがる市
□波浪警報
　6日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　5日夕方
　予想最大波高　7m

□なだれ注意報【発表】
　6日にかけて警戒

■平川市
□なだれ注意報【発表】
　6日にかけて警戒

■平内町
□なだれ注意報【発表】
　6日にかけて警戒

■今別町
□なだれ注意報【発表】
　6日にかけて警戒

■蓬田村
□なだれ注意報【発表】
　6日にかけて警戒

■外ヶ浜町
□なだれ注意報【発表】
　6日にかけて警戒

■鰺ヶ沢町
□波浪警報
　6日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　5日夕方
　予想最大波高　7m

□なだれ注意報【発表】
　6日にかけて警戒

■深浦町
□波浪警報
　6日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　5日夕方
　予想最大波高　7m

□なだれ注意報【発表】
　6日にかけて警戒

■西目屋村
□なだれ注意報【発表】
　6日にかけて警戒

■大鰐町
□なだれ注意報【発表】
　6日にかけて警戒

■中泊町
□波浪警報
　6日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　5日夕方
　予想最大波高　7m

□なだれ注意報【発表】
　6日にかけて警戒

■野辺地町
□なだれ注意報【発表】
　6日にかけて警戒

■七戸町
□なだれ注意報【発表】
　6日にかけて警戒

■横浜町
□なだれ注意報【発表】
　6日にかけて警戒

■東北町
□なだれ注意報【発表】
　6日にかけて警戒

■六ヶ所村
□なだれ注意報【発表】
　6日にかけて警戒

■大間町
□なだれ注意報【発表】
　6日にかけて警戒

■東通村
□なだれ注意報【発表】
　6日にかけて警戒

■風間浦村
□なだれ注意報【発表】
　6日にかけて警戒

■佐井村
□なだれ注意報【発表】
　6日にかけて警戒