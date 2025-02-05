【なだれ注意報】青森県・青森市、弘前市、黒石市、五所川原市、十和田市、むつ市などに発表（雪崩注意報）
気象台は、午後4時27分に、なだれ注意報を青森市、弘前市、黒石市、五所川原市、十和田市、むつ市、つがる市、平川市、平内町、今別町、蓬田村、外ヶ浜町、鰺ヶ沢町、深浦町、西目屋村、大鰐町、中泊町、野辺地町、七戸町、横浜町、東北町、六ヶ所村、大間町、東通村、風間浦村、佐井村に発表しました。
【警報エリアを確認】【なだれ注意報】青森県・青森市、弘前市、黒石市、五所川原市、十和田市、むつ市などに発表（雪崩注意報）
津軽では、6日夕方まで高波に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■青森市
□なだれ注意報【発表】
6日にかけて警戒
□なだれ注意報【発表】
6日にかけて警戒
■黒石市
□なだれ注意報【発表】
6日にかけて警戒
■五所川原市
□波浪警報
6日夕方にかけて警戒
ピーク時間 5日夕方
予想最大波高 7m
□なだれ注意報【発表】
6日にかけて警戒
■十和田市
□なだれ注意報【発表】
6日にかけて警戒
■むつ市
□なだれ注意報【発表】
6日にかけて警戒
■つがる市
□波浪警報
6日夕方にかけて警戒
ピーク時間 5日夕方
予想最大波高 7m
□なだれ注意報【発表】
6日にかけて警戒
■平川市
□なだれ注意報【発表】
6日にかけて警戒
■平内町
□なだれ注意報【発表】
6日にかけて警戒
■今別町
□なだれ注意報【発表】
6日にかけて警戒
■蓬田村
□なだれ注意報【発表】
6日にかけて警戒
■外ヶ浜町
□なだれ注意報【発表】
6日にかけて警戒
■鰺ヶ沢町
□波浪警報
6日夕方にかけて警戒
ピーク時間 5日夕方
予想最大波高 7m
□なだれ注意報【発表】
6日にかけて警戒
■深浦町
□波浪警報
6日夕方にかけて警戒
ピーク時間 5日夕方
予想最大波高 7m
□なだれ注意報【発表】
6日にかけて警戒
■西目屋村
□なだれ注意報【発表】
6日にかけて警戒
■大鰐町
□なだれ注意報【発表】
6日にかけて警戒
■中泊町
□波浪警報
6日夕方にかけて警戒
ピーク時間 5日夕方
予想最大波高 7m
□なだれ注意報【発表】
6日にかけて警戒
■野辺地町
□なだれ注意報【発表】
6日にかけて警戒
■七戸町
□なだれ注意報【発表】
6日にかけて警戒
■横浜町
□なだれ注意報【発表】
6日にかけて警戒
■東北町
□なだれ注意報【発表】
6日にかけて警戒
■六ヶ所村
□なだれ注意報【発表】
6日にかけて警戒
■大間町
□なだれ注意報【発表】
6日にかけて警戒
■東通村
□なだれ注意報【発表】
6日にかけて警戒
■風間浦村
□なだれ注意報【発表】
6日にかけて警戒
■佐井村
□なだれ注意報【発表】
6日にかけて警戒