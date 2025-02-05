

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





41535.43 ボリンジャー:＋3σ(26週)

41053.65 ボリンジャー:＋3σ(13週)

40975.97 ボリンジャー:＋3σ(25日)

40598.55 ボリンジャー:＋2σ(26週)

40418.04 ボリンジャー:＋2σ(25日)

40408.89 ボリンジャー:＋2σ(13週)

39860.12 ボリンジャー:＋1σ(25日)

39764.13 ボリンジャー:＋1σ(13週)

39661.66 ボリンジャー:＋1σ(26週)

39340.81 均衡表転換線(日足)

39302.20 25日移動平均線

39226.96 均衡表転換線(週足)

39226.96 均衡表基準線(日足)

39119.37 13週移動平均線

39108.53 6日移動平均線

39011.23 均衡表雲上限(日足)

39005.74 75日移動平均線

38984.77 均衡表雲下限(日足)



38831.48 ★日経平均株価5日終値



38744.28 ボリンジャー:-1σ(25日)

38724.78 26週移動平均線

38628.10 200日移動平均線

38474.61 ボリンジャー:-1σ(13週)

38186.36 ボリンジャー:-2σ(25日)

37913.92 新値三本足陰転値

37829.85 ボリンジャー:-2σ(13週)

37823.05 均衡表基準線(週足)

37787.90 ボリンジャー:-1σ(26週)

37628.44 ボリンジャー:-3σ(25日)

37185.09 ボリンジャー:-3σ(13週)

36851.02 ボリンジャー:-2σ(26週)

36791.45 均衡表雲上限(週足)

36457.22 均衡表雲下限(週足)

35914.13 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 16.76(前日26.77)

ST.Slow(9日) 26.92(前日40.48)



ST.Fast(13週) 63.51(前日63.08)

ST.Slow(13週) 59.15(前日59.00)



［2025年2月5日］



株探ニュース

