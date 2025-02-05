【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(5日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
41535.43 ボリンジャー:＋3σ(26週)
41053.65 ボリンジャー:＋3σ(13週)
40975.97 ボリンジャー:＋3σ(25日)
40598.55 ボリンジャー:＋2σ(26週)
40418.04 ボリンジャー:＋2σ(25日)
40408.89 ボリンジャー:＋2σ(13週)
39860.12 ボリンジャー:＋1σ(25日)
39764.13 ボリンジャー:＋1σ(13週)
39661.66 ボリンジャー:＋1σ(26週)
39340.81 均衡表転換線(日足)
39302.20 25日移動平均線
39226.96 均衡表転換線(週足)
39226.96 均衡表基準線(日足)
39119.37 13週移動平均線
39108.53 6日移動平均線
39011.23 均衡表雲上限(日足)
39005.74 75日移動平均線
38984.77 均衡表雲下限(日足)
38831.48 ★日経平均株価5日終値
38744.28 ボリンジャー:-1σ(25日)
38724.78 26週移動平均線
38628.10 200日移動平均線
38474.61 ボリンジャー:-1σ(13週)
38186.36 ボリンジャー:-2σ(25日)
37913.92 新値三本足陰転値
37829.85 ボリンジャー:-2σ(13週)
37823.05 均衡表基準線(週足)
37787.90 ボリンジャー:-1σ(26週)
37628.44 ボリンジャー:-3σ(25日)
37185.09 ボリンジャー:-3σ(13週)
36851.02 ボリンジャー:-2σ(26週)
36791.45 均衡表雲上限(週足)
36457.22 均衡表雲下限(週足)
35914.13 ボリンジャー:-3σ(26週)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 16.76(前日26.77)
ST.Slow(9日) 26.92(前日40.48)
ST.Fast(13週) 63.51(前日63.08)
ST.Slow(13週) 59.15(前日59.00)
［2025年2月5日］
株探ニュース