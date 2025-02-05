　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


41535.43　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
41053.65　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
40975.97　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
40598.55　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
40418.04　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
40408.89　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
39860.12　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
39764.13　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
39661.66　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39340.81　　均衡表転換線(日足)
39302.20　　25日移動平均線
39226.96　　均衡表転換線(週足)
39226.96　　均衡表基準線(日足)
39119.37　　13週移動平均線
39108.53　　6日移動平均線
39011.23　　均衡表雲上限(日足)
39005.74　　75日移動平均線
38984.77　　均衡表雲下限(日足)

38831.48　　★日経平均株価5日終値

38744.28　　ボリンジャー:-1σ(25日)
38724.78　　26週移動平均線
38628.10　　200日移動平均線
38474.61　　ボリンジャー:-1σ(13週)
38186.36　　ボリンジャー:-2σ(25日)
37913.92 　　新値三本足陰転値
37829.85　　ボリンジャー:-2σ(13週)
37823.05　　均衡表基準線(週足)
37787.90　　ボリンジャー:-1σ(26週)
37628.44　　ボリンジャー:-3σ(25日)
37185.09　　ボリンジャー:-3σ(13週)
36851.02　　ボリンジャー:-2σ(26週)
36791.45　　均衡表雲上限(週足)
36457.22　　均衡表雲下限(週足)
35914.13　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　16.76(前日26.77)
ST.Slow(9日)　　26.92(前日40.48)

ST.Fast(13週)　 63.51(前日63.08)
ST.Slow(13週)　 59.15(前日59.00)

［2025年2月5日］

株探ニュース