THREE1989が2月5日(水)、新曲「Down Town (Prod. Tokimeki Records)」をリリースした。「Down Town」は、THREE1989がSNSにて実施していたカバー企画から選定されたポップ史の名曲。トラックプロデュースにはシティポップカバーを中心に国内外から注目を集める「Tokimeki Records」を迎え、思わず街へ繰り出したくなるようなディスコナンバーへと仕上がっている。

THREE1989「Down Town (Prod. Tokimeki Records)」



2025年2月5日(水)発売形態:ストリーミングおよびダウンロードhttps://three1989.lnk.to/downtown-tokimekiDown Town (Prod. Tokimeki Records)Words: Ginji ItoMusic: Tatsuro YamashitaCovered by THREE1989Track Produced by Tokimeki RecordsVocal Recorded by Atsushi Hattori at S StudioMixed by Gregory Germain at studio MSRMastered by Alex Psaroudakis at Alex Psaroudakis MasteringSpatial Audio Mixed by Gregory Germain at Sound City tsutsumuSpatial Audio Mix Assistant: Reina Ohki (Sound City)Guitar & Bass Guitar: YUMA HARATrumpet: MAKOTO (JABBERLOOP)