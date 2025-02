ベルメゾンから、初となるNHK Eテレ「ゴー!ゴー!キッチン戦隊クックルン」オリジナル子ども服「ヨモギ・クリン・マメコになれるコスチューム風エプロン」が登場!

服の上から簡単に着用して、「キッチン戦隊クックルン」に大変身できるキッズ用のエプロンです☆

ベルメゾン「ヨモギ・クリン・マメコになれるコスチューム風エプロン」

価格:各2,490円(税込)

発売日:2025年2月5日(水)

カラー:3色展開(ピンク(マメコ)、グリーン(ヨモギ)、イエロー(クリン))

サイズ:2サイズ展開(100〜110、120〜130)

販売店舗:ベルメゾン公式通販「ベルメゾンネット」

ベルメゾンから、NHK Eテレの人気番組「ゴー!ゴー!キッチン戦隊クックルン」に登場するキャラクター「ヨモギ」「クリン」「マメコ」の衣装を再現した「ヨモギ・クリン・マメコになれるコスチューム風エプロン」が登場!

「ゴー!ゴー!キッチン戦隊クックルン」は、アニメと実写が連動する子ども向け食育エンターテインメント番組です。

ユーモアたっぷりの戦隊アニメのストーリーに絡めながら、料理を作る様子やレシピを紹介しています。

今回登場するのは、番組内に登場する6代目クックルンの3人兄妹「ヨモギ・クリン・マメコ」になれるコスチューム。

ベルメゾン初となる、「ゴー!ゴー!キッチン戦隊クックルン」のオリジナル子ども服企画です。

「ヨモギ・クリン・マメコになれるコスチューム風エプロン」は、各キャラクターのコスチュームの配色やデザインを忠実に再現し、リボンや金属風の付属品など立体的な装飾を加えた仕様です。

肩ひもとウエスト背面にはスナップボタンが付いており、服の上から簡単に着用可能。

料理のお手伝いの際だけではなく、ハロウィンなどの仮装にも活用するなど幅広く楽しめます☆

ピンク(マメコ)

ピンクのエプロンをつけて、「マメコ」に変身!

横から見てもキュートです☆

エプロンなので、普段のお手伝いにも活用できます。

黄色いリボンがアクセントになった、女の子らしいデザイン。

ウエスト背面は2段階調節可能なスナップになっています。

身生地には綿100%の素材を使用しており、子どもの着心地に配慮されています。

Dカンなど、立体的な装飾が本格的なコスチュームです。

肩ひも部分も2段階に調節可能なスナップに。

結ばなくても良いので、さっと着用できます☆

グリーン(ヨモギ)

爽やかなグリーンのコスチュームは、「ヨモギ」デザインのエプロン。

存在感のあるデザインですが、後ろ姿はスナップで留めているのでシンプルです。

「ヨモギ」のコスチュームは、斜めについている飾りエプロンがポイント。

淡いピンクのリボンが2つ付いているのもかわいいです☆

イエロー(クリン)

元気なイエローは、「クリン」デザイン!

ウエスト、肩紐ともにスナップ仕様なので、子どもが自分で着用することも可能です。

「ゴー!ゴー!キッチン戦隊クックルン」で紹介されたレシピに挑戦するときにもぴったりのエプロンです☆

もちろん、「クリン」のエプロンにも気分が上がるキュートなリボンが付いています。

普段のお手伝いや手軽なコスプレに使える、ベルメゾン初の「ゴー!ゴー!キッチン戦隊クックルン」オリジナル子ども服!

「ヨモギ・クリン・マメコになれるコスチューム風エプロン」は、ベルメゾン公式通販「ベルメゾンネット」にて販売中です。

