【大雪警報】富山県・富山市、高岡市、魚津市、氷見市、滑川市、黒部市などに発表
気象台は、午後4時8分に、大雪警報を富山市、高岡市、魚津市、氷見市、滑川市、黒部市、砺波市、小矢部市、南砺市、射水市、舟橋村、上市町、立山町、入善町、朝日町に発表しました。
【警報エリアを確認】【大雪警報】富山県・富山市、高岡市、魚津市、氷見市、滑川市、黒部市などに発表
富山県では、5日夜のはじめ頃から6日朝まで大雪に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■富山市
□大雪警報【発表】
積雪 5日夜のはじめ頃から6日朝にかけて警戒
・山間部
12時間最大降雪量 50cm
・平地
6時間最大降雪量 30cm
7日にかけて警戒
■高岡市
□大雪警報【発表】
積雪 5日夜のはじめ頃から6日朝にかけて警戒
6時間最大降雪量 30cm
■魚津市
□大雪警報【発表】
積雪 5日夜のはじめ頃から6日朝にかけて警戒
・山間部
12時間最大降雪量 50cm
・平地
6時間最大降雪量 30cm
□なだれ注意報
7日にかけて警戒
■氷見市
□大雪警報【発表】
積雪 5日夜のはじめ頃から6日朝にかけて警戒
6時間最大降雪量 30cm
■滑川市
□なだれ注意報
7日にかけて警戒
■黒部市
□大雪警報【発表】
積雪 5日夜のはじめ頃から6日朝にかけて警戒
・山間部
12時間最大降雪量 50cm
・平地
6時間最大降雪量 30cm
□なだれ注意報
7日にかけて警戒
■砺波市
□大雪警報【発表】
積雪 5日夜のはじめ頃から6日朝にかけて警戒
・山間部
12時間最大降雪量 50cm
・平地
6時間最大降雪量 30cm
□なだれ注意報
7日にかけて警戒
■小矢部市
□大雪警報【発表】
積雪 5日夜のはじめ頃から6日朝にかけて警戒
6時間最大降雪量 30cm
■南砺市
□なだれ注意報
7日にかけて警戒
■射水市
□大雪警報【発表】
積雪 5日夜のはじめ頃から6日朝にかけて警戒
6時間最大降雪量 30cm
■舟橋村
□大雪警報【発表】
積雪 5日夜のはじめ頃から6日朝にかけて警戒
6時間最大降雪量 30cm
■上市町
□大雪警報【発表】
積雪 5日夜のはじめ頃から6日朝にかけて警戒
・山間部
12時間最大降雪量 50cm
・平地
6時間最大降雪量 30cm
□なだれ注意報
7日にかけて警戒
■立山町
□なだれ注意報
7日にかけて警戒
■入善町
□大雪警報【発表】
積雪 5日夜のはじめ頃から6日朝にかけて警戒
・山間部
12時間最大降雪量 50cm
・平地
6時間最大降雪量 30cm
□なだれ注意報
7日にかけて警戒
■朝日町
□大雪警報【発表】
積雪 5日夜のはじめ頃から6日朝にかけて警戒
・山間部
12時間最大降雪量 50cm
・平地
6時間最大降雪量 30cm
□なだれ注意報
7日にかけて警戒