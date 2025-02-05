箱根高級旅館「金乃竹リゾート」の改修工事で補助金詐欺か　社長の男を逮捕

神奈川県箱根町の高級温泉旅館「金乃竹リゾート」の社長の男が旅館の改修費を水増して請求し、約3億円をだまし取った疑いで横浜地検に逮捕されました。



窪澤圭容疑者（54）は2022年8月から2023年3月にかけて、高級旅館「金乃竹塔ノ澤」「金乃竹仙石原」「松坂屋本店」の改修工事の費用を水増し請求し、観光庁の宿泊業支援の補助金約3億円をだまし取った疑いが持たれています。



横浜地検によりますと、窪澤容疑者の依頼を受けた静岡県御殿場市の建設業者が出した改修費の見積もりは約3億円でしたが、窪澤容疑者はこの建設業者の名義のまま工事費を約6億円と記載して申請していました。



横浜地検は窪澤容疑者の認否を明らかにしていません。