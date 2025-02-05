明日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



００：００ 米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）非製造業景況指数

０５：００ 米・ボウマンＦＲＢ（連邦準備理事会）理事が講演

０８：５０ 日・前週分対外対内証券売買契約等の状況

０９：３０ 米・ジェファーソンＦＲＢ副議長が講演

０９：３０ 豪・貿易収支

１０：２０ 日・６カ月物国庫短期証券の入札

１０：３０ 日・３０年物利付国債の入札

１６：００ 独・製造業新規受注

１８：３０ 英・建設業購買担当者景気指数

１９：００ ユーロ・小売売上高

２１：００ 英・ＢＯＥ（イングランド銀行）金利発表

２１：３０ 米・チャレンジャー人員削減数

２２：３０ 米・非農業部門労働生産性（速報値）

２２：３０ 米・単位労働コスト（速報値）

２２：３０ 米・新規失業保険申請件数

２２：３０ 米・失業保険継続受給者数

※ニュージーランド市場が休場



○決算発表・新規上場など



決算発表：カルビー<2229>，カカクコム<2371>，マクドナルド<2702>，東ソー<4042>，協和キリン<4151>，三菱ケミＧ<4188>，花王<4452>，参天薬<4536>，ラインヤフー<4689>，富士フイルム<4901>，コスモＨＤ<5021>，日本製鉄<5401>，ＪＦＥ<5411>，洋缶ＨＤ<5901>，栗田工<6370>，フジテック<6406>，ブラザー<6448>，ルネサス<6723>，アズビル<6845>，ホトニクス<6965>，スズキ<7269>，ニコン<7731>，伊藤忠<8001>，東エレク<8035>，三菱商<8058>，Ｇウイン<8111>，住友不<8830>，東京メトロ<9023>，ＴＢＳＨＤ<9401>，日テレＨＤ<9404>，カドカワ<9468>，ＮＴＴデータ<9613>，ヤマダＨＤ<9831>ほか

※海外企業決算発表：アマゾン・ドット・コム、ハネウェル・インターナショナル、イーライ・リリーほか



出所：MINKABU PRESS