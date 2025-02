●梅田の蔦屋書店内に初心者にやさしいフォトショップ

カメラのキタムラは2月28日に、女性をメインターゲットにした新ショップ「PHOTO MARCHE By 北村写真機店」を、ルクア イーレ(大阪府大阪市)9階の梅田 蔦屋書店内にオープンする。「PHOTO MARCHE By 北村写真機店」がルクア イーレにオープン今回、オープンする「PHOTO MARCHE By 北村写真機店」は、写真・カメラの世界におけるトレンドセッターである新宿 北村写真機店(東京都新宿区)がプロデュースする、「写真があらためて好きになる」をコンセプトに掲げたフォトショップ。

カメラ初心者の女性に向けて、写真のさまざまな楽しみ方を提案「これから写真やカメラをはじめてみたい」という初心者の女性に向けて、はじめてのカメラ探しのサポートや、写真を撮ったあとの楽しみ方を提案する。営業時間は10時30分〜20時30分。新宿 北村写真機店の店舗外観新宿 北村写真機店は、カメラの聖地としても知られる新宿に、写真とカメラにまつわるライフスタイルを提案する新たな専門店として、2020年7月にオープンした。地下1階〜地上7階の全8フロアで構成される店内では、新品・中古カメラ売場、ライカを中心としたヴィンテージサロン、修理や日々のメンテナンスまでサポートするサービスカウンター、写真展示などを行うイベントスペースといった、さまざまなニーズに応えるコンテンツを揃えている。