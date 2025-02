シーフードレストラン「レッドロブスター」と「ハーゲンダッツ」がタイアップしたデザート第3弾として「ストロベリーパリットルテ」 が登場!

濃厚なアプリコット香るザッハトルテとストロベリーアイスクリームの、バレンタイン&ホワイトデーシーズン限定のデザートです☆

レッドロブスター「RED LOBSTER meets Häagen-Dazs」ストロベリーパリットルテ

価格:825円(税込)

期間:2025年2月4日(火)〜4月下旬予定

※在庫がなくなり次第終了

開催店舗:レッドロブスター全21店舗

シーフードレストラン「レッドロブスター」に、「RED LOBSTER meets Häagen-Dazs」と題したタイアップデザート 「ストロベリーパリットルテ」 が登場!

毎回好評を博す「レッドロブスター」と「ハーゲンダッツ」のタイアップは今回で3回目です。

2025年は、アプリコットが香る濃厚なザッハトルテの上に、「ハーゲンダッツ ストロベリー」を贅沢にトッピングした「ストロベリーパリットルテ」が味わえます。

さらに、冷たいアイスクリームにかけると瞬時に固まるホワイトチョコレートソースを目の前で仕上げてくれる演出もあり、より特別なデザート体験が楽しめます。

2月4日から3月10日まではホワイトチョコレートソース、

3月11日以降はストロベリーソースへと変更され、より春らしい味わいを楽しめます。

特別な人との甘いひとときを演出する贅沢で幸福感あふれるスペシャルデザートです☆

春らしい見た目もかわいい、期間限定のハーゲンダッツタイアップデザート。

バレンタイン&ホワイトデー限定デザート「ストロベリーパリットルテ」は、レッドロブスター全21店舗にて、2025年2月4日(火)から4月下旬までの期間限定で登場です。

