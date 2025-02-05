【大雪警報】福島県・会津若松市、郡山市湖南、喜多方市、北塩原村、西会津町、磐梯町などに発表
気象台は、午後3時49分に、大雪警報を会津若松市、郡山市湖南、喜多方市、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、会津美里町に発表しました。またなだれ注意報を福島市、郡山市、須賀川市、二本松市、田村市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村、鏡石町、天栄村、三春町、小野町に発表しました。
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会津では、6日昼前まで大雪に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■福島市
□なだれ注意報【発表】
7日にかけて警戒
□大雪警報【発表】
積雪 6日昼前にかけて警戒
・山沿い
12時間最大降雪量 50cm
・平地
12時間最大降雪量 40cm
□なだれ注意報
7日にかけて警戒
■郡山市
□なだれ注意報【発表】
7日にかけて警戒
■郡山市湖南
□大雪警報【発表】
積雪 6日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 50cm
□なだれ注意報
7日にかけて警戒
■須賀川市
□なだれ注意報【発表】
7日にかけて警戒
■喜多方市
□大雪警報【発表】
積雪 6日昼前にかけて警戒
・山沿い
12時間最大降雪量 50cm
・平地
12時間最大降雪量 40cm
□なだれ注意報
7日にかけて警戒
■二本松市
□なだれ注意報【発表】
7日にかけて警戒
■田村市
□なだれ注意報【発表】
7日にかけて警戒
■伊達市
□なだれ注意報【発表】
7日にかけて警戒
■本宮市
□なだれ注意報【発表】
7日にかけて警戒
■桑折町
□なだれ注意報【発表】
7日にかけて警戒
■国見町
□なだれ注意報【発表】
7日にかけて警戒
■川俣町
□なだれ注意報【発表】
7日にかけて警戒
■大玉村
□なだれ注意報【発表】
7日にかけて警戒
■鏡石町
□なだれ注意報【発表】
7日にかけて警戒
■天栄村
□なだれ注意報【発表】
7日にかけて警戒
■天栄村湯本
□なだれ注意報
7日にかけて警戒
■下郷町
□なだれ注意報
7日にかけて警戒
■檜枝岐村
□大雪警報
積雪 6日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 55cm
□なだれ注意報
7日にかけて警戒
■只見町
□大雪警報
積雪 6日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 55cm
□なだれ注意報
7日にかけて警戒
■南会津町
□大雪警報
積雪 6日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 55cm
□なだれ注意報
7日にかけて警戒
■北塩原村
□大雪警報【発表】
積雪 6日昼前にかけて警戒
・山沿い
12時間最大降雪量 50cm
・平地
12時間最大降雪量 40cm
□なだれ注意報
7日にかけて警戒
■西会津町
□大雪警報【発表】
積雪 6日昼前にかけて警戒
・山沿い
12時間最大降雪量 50cm
・平地
12時間最大降雪量 40cm
□なだれ注意報
7日にかけて警戒
■磐梯町
□大雪警報【発表】
積雪 6日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 50cm
□なだれ注意報
7日にかけて警戒
■猪苗代町
□なだれ注意報
7日にかけて警戒
■会津坂下町
□なだれ注意報
7日にかけて警戒
■湯川村
□なだれ注意報
7日にかけて警戒
■柳津町
□大雪警報
積雪 6日昼前にかけて警戒
・山沿い
12時間最大降雪量 50cm
・平地
12時間最大降雪量 40cm
□なだれ注意報
7日にかけて警戒
■三島町
□なだれ注意報
7日にかけて警戒
■金山町
□なだれ注意報
7日にかけて警戒
■昭和村
□大雪警報
積雪 6日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 50cm
□なだれ注意報
7日にかけて警戒
■会津美里町
□大雪警報【発表】
積雪 6日昼前にかけて警戒
・山沿い
12時間最大降雪量 50cm
・平地
12時間最大降雪量 40cm
□なだれ注意報
7日にかけて警戒
■三春町
□なだれ注意報【発表】
7日にかけて警戒
■小野町
□なだれ注意報【発表】
7日にかけて警戒