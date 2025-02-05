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気象台は、午後3時49分に、大雪警報を会津若松市、郡山市湖南、喜多方市、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、会津美里町に発表しました。またなだれ注意報を福島市、郡山市、須賀川市、二本松市、田村市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村、鏡石町、天栄村、三春町、小野町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雪警報】福島県・会津若松市、郡山市湖南、喜多方市、北塩原村、西会津町、磐梯町などに発表

会津では、6日昼前まで大雪に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■福島市
□なだれ注意報【発表】
　7日にかけて警戒

■会津若松市
□大雪警報【発表】
　積雪　6日昼前にかけて警戒
・山沿い
　12時間最大降雪量　50cm
・平地
　12時間最大降雪量　40cm

□なだれ注意報
　7日にかけて警戒

■郡山市
□なだれ注意報【発表】
　7日にかけて警戒

■郡山市湖南
□大雪警報【発表】
　積雪　6日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　50cm

□なだれ注意報
　7日にかけて警戒

■須賀川市
□なだれ注意報【発表】
　7日にかけて警戒

■喜多方市
□大雪警報【発表】
　積雪　6日昼前にかけて警戒
・山沿い
　12時間最大降雪量　50cm
・平地
　12時間最大降雪量　40cm

□なだれ注意報
　7日にかけて警戒

■二本松市
□なだれ注意報【発表】
　7日にかけて警戒

■田村市
□なだれ注意報【発表】
　7日にかけて警戒

■伊達市
□なだれ注意報【発表】
　7日にかけて警戒

■本宮市
□なだれ注意報【発表】
　7日にかけて警戒

■桑折町
□なだれ注意報【発表】
　7日にかけて警戒

■国見町
□なだれ注意報【発表】
　7日にかけて警戒

■川俣町
□なだれ注意報【発表】
　7日にかけて警戒

■大玉村
□なだれ注意報【発表】
　7日にかけて警戒

■鏡石町
□なだれ注意報【発表】
　7日にかけて警戒

■天栄村
□なだれ注意報【発表】
　7日にかけて警戒

■天栄村湯本
□なだれ注意報
　7日にかけて警戒

■下郷町
□なだれ注意報
　7日にかけて警戒

■檜枝岐村
□大雪警報
　積雪　6日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　55cm

□なだれ注意報
　7日にかけて警戒

■只見町
□大雪警報
　積雪　6日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　55cm

□なだれ注意報
　7日にかけて警戒

■南会津町
□大雪警報
　積雪　6日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　55cm

□なだれ注意報
　7日にかけて警戒

■北塩原村
□大雪警報【発表】
　積雪　6日昼前にかけて警戒
・山沿い
　12時間最大降雪量　50cm
・平地
　12時間最大降雪量　40cm

□なだれ注意報
　7日にかけて警戒

■西会津町
□大雪警報【発表】
　積雪　6日昼前にかけて警戒
・山沿い
　12時間最大降雪量　50cm
・平地
　12時間最大降雪量　40cm

□なだれ注意報
　7日にかけて警戒

■磐梯町
□大雪警報【発表】
　積雪　6日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　50cm

□なだれ注意報
　7日にかけて警戒

■猪苗代町

□なだれ注意報
　7日にかけて警戒

■会津坂下町

□なだれ注意報
　7日にかけて警戒

■湯川村

□なだれ注意報
　7日にかけて警戒

■柳津町
□大雪警報
　積雪　6日昼前にかけて警戒
・山沿い
　12時間最大降雪量　50cm
・平地
　12時間最大降雪量　40cm

□なだれ注意報
　7日にかけて警戒

■三島町

□なだれ注意報
　7日にかけて警戒

■金山町

□なだれ注意報
　7日にかけて警戒

■昭和村
□大雪警報
　積雪　6日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　50cm

□なだれ注意報
　7日にかけて警戒

■会津美里町
□大雪警報【発表】
　積雪　6日昼前にかけて警戒
・山沿い
　12時間最大降雪量　50cm
・平地
　12時間最大降雪量　40cm

□なだれ注意報
　7日にかけて警戒

■三春町
□なだれ注意報【発表】
　7日にかけて警戒

■小野町
□なだれ注意報【発表】
　7日にかけて警戒