【ユーロ圏】
フランス鉱工業生産指数（12月）16:45
予想　-0.2%　前回　0.2%（前月比)

フランス非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（1月）17:50
予想　48.9 　前回　48.9

ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（1月）17:55
予想　52.5　前回　52.5

ユーロ圏非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（1月）18:00
予想　51.4　前回　51.4

ユーロ圏生産者物価指数（PPI）（12月）19:00
予想　0.4%　前回　1.6%（前月比)
予想　-0.2%　前回　-1.2%（前年比)

【英国】
非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（1月）18:30
予想　51.2　前回　51.2

【ブラジル】
鉱工業生産指数（12月）21:00
予想　-0.1%　前回　1.7%（前年比)

【米国】
MBA住宅ローン申請指数（01/25 - 01/31）21:00
予想　N/A　前回　-2.0%（前週比)

ADP雇用者数（1月）22:15
予想　15.3万人　前回　12.2万人（前月比)

貿易収支（12月）22:30　
予想　-950.0億ドル　前回　-782.0億ドル

PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（1月）23:45
予想　52.8　前回　52.8（非製造業PMI・確報値)
予想　52.4　前回　52.4（コンポジットPMI・確報値)

ISM非製造業景気指数（1月）6日0:00
予想　54.2　前回　54.0（54.1から修正）

【カナダ】
国際商品貿易（12月）22:30　
予想　7.0億カナダドル　前回　-3.2億カナダドル

【ポーランド】
ポーランド中銀政策金利（2月）時刻未定
予想　N/A　前回　5.75%


※予定は変更されることがあります。