これからの予定【経済指標】
【ユーロ圏】
フランス鉱工業生産指数（12月）16:45
予想 -0.2% 前回 0.2%（前月比)
フランス非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（1月）17:50
予想 48.9 前回 48.9
ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（1月）17:55
予想 52.5 前回 52.5
ユーロ圏非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（1月）18:00
予想 51.4 前回 51.4
ユーロ圏生産者物価指数（PPI）（12月）19:00
予想 0.4% 前回 1.6%（前月比)
予想 -0.2% 前回 -1.2%（前年比)
【英国】
非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（1月）18:30
予想 51.2 前回 51.2
【ブラジル】
鉱工業生産指数（12月）21:00
予想 -0.1% 前回 1.7%（前年比)
【米国】
MBA住宅ローン申請指数（01/25 - 01/31）21:00
予想 N/A 前回 -2.0%（前週比)
ADP雇用者数（1月）22:15
予想 15.3万人 前回 12.2万人（前月比)
貿易収支（12月）22:30
予想 -950.0億ドル 前回 -782.0億ドル
PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（1月）23:45
予想 52.8 前回 52.8（非製造業PMI・確報値)
予想 52.4 前回 52.4（コンポジットPMI・確報値)
ISM非製造業景気指数（1月）6日0:00
予想 54.2 前回 54.0（54.1から修正）
【カナダ】
国際商品貿易（12月）22:30
予想 7.0億カナダドル 前回 -3.2億カナダドル
【ポーランド】
ポーランド中銀政策金利（2月）時刻未定
予想 N/A 前回 5.75%
※予定は変更されることがあります。
フランス鉱工業生産指数（12月）16:45
予想 -0.2% 前回 0.2%（前月比)
フランス非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（1月）17:50
予想 48.9 前回 48.9
ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（1月）17:55
予想 52.5 前回 52.5
ユーロ圏非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（1月）18:00
予想 51.4 前回 51.4
ユーロ圏生産者物価指数（PPI）（12月）19:00
予想 0.4% 前回 1.6%（前月比)
予想 -0.2% 前回 -1.2%（前年比)
【英国】
非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（1月）18:30
予想 51.2 前回 51.2
【ブラジル】
鉱工業生産指数（12月）21:00
予想 -0.1% 前回 1.7%（前年比)
【米国】
MBA住宅ローン申請指数（01/25 - 01/31）21:00
予想 N/A 前回 -2.0%（前週比)
ADP雇用者数（1月）22:15
予想 15.3万人 前回 12.2万人（前月比)
貿易収支（12月）22:30
予想 -950.0億ドル 前回 -782.0億ドル
PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（1月）23:45
予想 52.8 前回 52.8（非製造業PMI・確報値)
予想 52.4 前回 52.4（コンポジットPMI・確報値)
ISM非製造業景気指数（1月）6日0:00
予想 54.2 前回 54.0（54.1から修正）
【カナダ】
国際商品貿易（12月）22:30
予想 7.0億カナダドル 前回 -3.2億カナダドル
【ポーランド】
ポーランド中銀政策金利（2月）時刻未定
予想 N/A 前回 5.75%
※予定は変更されることがあります。