これからの予定【発言・イベント】
18:00 ECBユーロ圏妥結賃金（第4四半期）
21:00 バーキン・リッチモンド連銀総裁、ブルームバーグTV出演
23:00 バーキン・リッチモンド連銀総裁、全米産業審議会（コンファレンスボード）討論会参加（質疑応答あり）
レーンECBチーフエコノミスト、ピーターソン国際経済研究所「2025年のユーロ圏」講演（質疑応答あり）
6日
0:30 米週間石油在庫統計
4:30 グールズビー・シカゴ連銀総裁、デトロイト自動車イベント出席（質疑応答なし）
5:00 ボウマンFRB理事、経済と銀行規制について講演（質疑応答なし）
※トランプ米大統領と中国習近平国家主席が会談の可能性
米主要企業決算
ウォルトディズニー、クアルコム、フォード、ウーバー
※予定は変更されることがあります。
21:00 バーキン・リッチモンド連銀総裁、ブルームバーグTV出演
23:00 バーキン・リッチモンド連銀総裁、全米産業審議会（コンファレンスボード）討論会参加（質疑応答あり）
レーンECBチーフエコノミスト、ピーターソン国際経済研究所「2025年のユーロ圏」講演（質疑応答あり）
6日
0:30 米週間石油在庫統計
4:30 グールズビー・シカゴ連銀総裁、デトロイト自動車イベント出席（質疑応答なし）
5:00 ボウマンFRB理事、経済と銀行規制について講演（質疑応答なし）
※トランプ米大統領と中国習近平国家主席が会談の可能性
米主要企業決算
ウォルトディズニー、クアルコム、フォード、ウーバー
※予定は変更されることがあります。