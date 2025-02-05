¸µ¥Õ¥¸¥¢¥ÊÅÏî´½í¡¢¥Ô¥ó¥¯¥¥ã¥ß»Ñ¤Ç¸ª½Ð¤·Àå¥Ú¥í¡¡·î³Û1500±ß¤Î²ñ°÷¥µ¥¤¥È³«ÀßÊó¹ð...2·î¤ÏÌµÎÁ¤Ë
¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÅÏî´½í¤µ¤ó¤¬2025Ç¯2·î3Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¥·¥Ã¥×¡Ê·î³Û²Ý¶âÀ©¤Î²ñ°÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ë¤ò³«Àß¤·¤¿¤³¤È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¡£
²ñ°÷ÆÃÅµ¤Ï·î2ËÜÄøÅÙ¤Î¸ÂÄê¥¨¥Ã¥»¥¤¤Û¤«
ÅÏî´¤µ¤ó¤Ï¡Ö¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¥·¥Ã¥×Lighthouse¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤ä¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¥ê¥ó¥¯¤òÅ½¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢ÀëÅÁ¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¡¢ÊÒ¸ª¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¥·¥ã¥Ä¤ò±©¿¥¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¥Ô¥ó¥¯¿§¥³¡¼¥Ç¤Ç¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤°¤é¤ò¤«¤¤¤Æ¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤ê¡¢Àå¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤éÈù¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¥·¥Ã¥×¤Î²ñÈñ¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÀÇ¹þ¤ß¤ÇÆþ²ñ¶â500±ß¡¢·î³ÛÈñ1500±ß¡£¤¿¤À¡¢2·î¤Ï·î³ÛÈñÌµÎÁ¤ÇÆþ²ñ²ÄÇ½¤À¤È¤¤¤¦¡£²ñ°÷ÆÃÅµ¤Ï¡¢¡Ö²ñ°÷¸ÂÄê¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ê·î2ËÜÄøÅÙ¡Ë¡×¡Ö²ñ°÷¸ÂÄêInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ø¤Î¾·ÂÔ¡×¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¥Á¥±¥Ã¥È¡¦¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤ÎÀè¹Ô¡¿Í¥ÂÔ¡×¡Ö²ñ°÷¸ÂÄê¤ªÇº¤ßÁêÃÌ¼¼¡ÊÉÔÄê´ü¡Ë¡×¤ÈÎóµó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
³«Àß¤ËÈ¼¤¤¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÎÍÎÁ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£µ¡Ç½¡Ö¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¡×¤ÏÆ±·îËö¤ÇÇÑ»ß¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÅÏî´¤µ¤ó¤Ï20Ç¯¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÆþ¼Ò¡£23Ç¯7·î¤«¤éÉÂµ¤ÎÅÍÜ¤Î¤¿¤áµÙ¿¦¤·¡¢24Ç¯8·îËö¤ËÂà¼Ò¤·¤¿¡£10·î¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¡¢¿´Åª³°½ý¸å¥¹¥È¥ì¥¹¾ã³²¡ÊPTSD¡Ë¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÈÀìÌç¼£ÎÅ¤ò½ª¤¨¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£