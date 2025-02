70年代以降の電子音楽に多大な影響を与えたクラスター、ハルモニアのオリジナル・メンバーでもあり、ドイツのエクスペリメンタル、クラウトロック、アンビエントのパイオニアとして名高い電子音楽家“ローデリウス”。ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団のオーディオ・エンジニアや数多くのレコーディング作品のサウンド・エンジニアとしてのみならず、近年ではローデリウスとのユニット、クラスター(Qluster)としての活動でも知られる“オンネン・ボック”。そして国産80sニューエイジ〜アンビエント超希少盤『螺鈿の箱』の作者でもあり、作編曲家、フルート、シンセサイザー/キーボード奏者として日本、ヨーロッパで活動していた松粼裕子が、奇跡のコラボレーション作品『月の庭 / MOON GARDEN』をリリースした。

リリース情報



『月の庭 / MOON GARDEN』フォーマット:CD / DIGITAL発売日:2025.2.5【Order/Streaming】https://p-vine.lnk.to/j35BHLlr品番:PCD-27086定価:CD \2,750(税抜\2,500)レーベル:P-VINE【Track List】1.In The Forest of Syrinx - シリンクスの森にてRoedelius / Onnen Bock:Piano, Singing bowls / Yuko Matsuzaki : Flute, Synthesizers, Keyboads2.Moon Garden - 月の庭Roedelius / Onnen Bock:Piano, Singing bowls / Yuko Matsuzaki : Flute, Synthesizers, Keyboads, Vocal3. The Tale of Fossil - 化石の物語Roedelius / Onnen Bock:Piano, Singing bowls / Yuko Matsuzaki : Synthesizers, Keyboads4. Sapphire Jellyfish - 瑠璃の海月Roedelius / Onnen Bock:Piano, Singing bowls / Yuko Matsuzaki : Vocal, Lyrics5. Fragment of Ancient Times - いにしえの時のかけらRoedelius / Onnen Bock:Piano, Singing bowls / Yuko Matsuzaki : Flute・Taisyogoto , Synthesizers, KeyboadsAll titles composed by Roedelius ・Onnen Bock・Yuko Matsuzaki