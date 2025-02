横浜銘菓「ありあけのハーバー」を製造・販売する「ありあけ」から「横濱ハーバーダブルマロン/ミッキー&ミニー」が登場!

「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」が港町横浜でデートをする、オリジナルデザインのパッケージに注目です☆

ありあけ「横濱ハーバーダブルマロン/ミッキー&ミニー」

価格:1,296円(税込)

販売期間:2025年2月1日(土)〜4月30日(水)

内容:横濱ハーバー ダブルマロン 5個入

販売店: ありあけ直営店、駅売店、量販店、百貨店等

ディズニーの人気キャラクター「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」が港町横浜を楽しむオリジナルイラストを使用したスペシャルパッケージの「横濱ハーバーダブルマロン/ミッキー&ミニー」が期間限定で登場!

個包装も同デザインで、横浜の海と横浜ベイブリッジを背景に、パステルカラー調の愛らしい姿が楽しめます。

デートの楽しい思い出を「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」で表現しているので、横浜観光の記念にぴったりのお土産です☆

中には、横浜で誕生して2024年に70周年を迎えたハーバー「横濱ハーバー ダブルマロン」が5個入っています。

定番商品の「横濱ハーバー ダブルマロン」は、港・ヨコハマの船をイメージし伝統の製法で焼き上げた贅沢なマロンケーキ。

薄くソフトなカステラ生地に刻んだ栗を入れた自家製ハーバー餡をやさしく包み込み、しっとりとした食感と口に広がるマロンの味わいが絶妙な一品です。

「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」の横浜デート姿がおしゃれでかわいい、期間限定のスペシャルパッケージ!

「横濱ハーバーダブルマロン/ミッキー&ミニー」は、2025年2月1日(土)から4月30日(水)までの期間限定で、ありあけ直営店、駅売店、量販店、百貨店などにて登場します。

© Disney

