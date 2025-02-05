この冬一番の強い寒気が流れ込み、強い冬型の気圧配置となり大雪が見込まれるとしてえちごトキめき鉄道は、5日夜から6日朝にかけて列車の計画運休を行うと発表しました。代行輸送は行わないということです。（5日午後3時現在）



【2月5日】

■妙高はねうまライン 上り（妙高高原方面）

下記の列車は全て運休

・直江津 19:39発 妙高高原行き（全区間運休）

・直江津 21:00発 妙高高原行き（全区間運休）

・直江津 21:47発 特急しらゆき8号 新井行き（直江津～新井間運休）

・直江津 22:24発 妙高高原行（全区間運休）



■妙高はねうまライン 下り（直江津方面）

下記の列車は全て運休

・妙高高原 20:58発 直江津行き（全区間運休）

・新井 22:18発 直江津行き（全区間運休）

・妙高高原 22:12発 直江津行き（全区間運休）

・新井 23:03発 直江津行き（全区間運休）





■日本海ひすいライン 上り（市振・泊方面）下記の列車は全て運休・直江津 20:16発 泊行き（全区間運休）・直江津 21:51発 泊行き（全区間運休）・直江津 22:49発 糸魚川行き（全区間運休）■日本海ひすいライン 下り（直江津方面）下記の列車は全て運休・泊 20:47発 直江津行き（全区間運休）・泊 21:48発 糸魚川行き（全区間運休）・糸魚川 22:52発 直江津行き（全区間運休）・泊 23:23発 糸魚川行き（全区間運休）また、北越急行は2月6日の運転について、運転見合わせなどを発表しています。バスなどによる代行輸送はありません。■2月6日のほくほく線：六日町駅～直江津駅間での運行※JR上越線で大雪、除雪作業を行う影響で、水上駅⇔小出駅で始発から15時頃まで上下線運転見合わせになるため。越後湯沢駅～六日町駅間は、以下の列車から再開されるということです。（上り）直江津14:05発 越後湯沢行き（下り）越後湯沢17:10発 直江津行き