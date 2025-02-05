サンエー、今期配当を25円増額修正

サンエー <2659> [東証Ｐ] が2月5日後場(15:00)に配当修正を発表。25年2月期の期末一括配当を従来計画の55円→80円(前期は1→2の株式分割前で110円)に大幅増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、株主の皆様への適切な利益還元を経営の重要課題であると認識し、中長期的に収益性及び財務体質の強化を図るとともに、経済情勢、業界の動向、業績の状況等に応じて、株主の皆様に安定的な利益還元を行うことを基本方針としております。 この方針のもと、当期（2025年２月期）の利益還元を慎重に検討させて頂いた結果、下記のとおり、１株当たり配当金の予想を55円から80円とし、25円の増配をさせて頂くことといたしました。

