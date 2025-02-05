¡Ú¥ì¥Ýー¥È¡ÛIMP.¡ÖHARIAS¡×CM¥¥ã¥é¥¯¥¿ー½¢Ç¤È¯É½²ñ¤ËÅÐÃÅ¡ª¥á¥ó¥Ðー¤¬º£Íß¤·¤¤¤´Ë«Èþ¤òÈ¯É½
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¢£¡Öº£²ó¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤¢¤ë¡ÈÂç¿Í¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡É¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢Ä¹Ç¯¤Î¶âÈ±¤«¤é¹õÈ±¤Ø¤È¥¤¥áー¥¸¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡ÊIMP.º´Æ£¿·¡Ë
IMP.¤¬¡¢HARIAS¤ÎCM¥¥ã¥é¥¯¥¿ー½¢Ç¤¤ËÈ¼¤¤¡¢2·î4Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖHARIAS CM¥¥ã¥é¥¯¥¿ー½¢Ç¤È¯É½²ñ¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
È¯É½²ñ¤Ç¤Ï¡¢IMP.¤Î¥á¥ó¥ÐーÁ´°÷¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢2·î5Æü¤«¤éÊü±Ç¤µ¤ì¤ë½é¤ÎTVCM¡ØºÇ¹â¤Î¥¥ß¤Ë¡¢²ñ¤¤¤¿¤¤¡£¡ÙÊÓ¤Î¤ªÈäÏªÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
º£²ó¤¬½é¤ÎTVCM¤«¤Ä¤ªÈäÏªÌÜ¤Î¾ì¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¾¯¤·¶ÛÄ¥¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿IMP.¤ÎÌÌ¡¹¡£ºÇ½é¤Î¼«¸Ê¾Ò²ð¤ò¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢º´Æ£¿·¤¬¥°¥ëー¥×¤Î¼«¸Ê¾Ò²ð¤òËº¤ì¤Æ¡¢CMÈ¯É½²ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õµ¤¹þ¤ß¤òÏÃ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢²ñ¾ì¤¬¾Ð´é¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¢£º´Æ£¿·¤Ï¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¹õÈ±¤Ë!? IMP.»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ëTVCM¤Î»£±Æ¤ò½ª¤¨¤Æ¡Ä
º£²ó¤ÎTVCM¤Ï¡¢HARIAS¤Î¥¯ー¥ë¤Ê¿·¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥â¥Î¥Èー¥ó¤Î¥»¥Ã¥È¤ÎÃæ¤Ç¡¢IMP.¥á¥ó¥Ðー¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Á¥ãー¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤òºÇÂç¤ËÀ¸¤«¤·¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿Âç¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊCM¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º´Æ£¤Ï¡Öº£²ó¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤¢¤ë¡ÈÂç¿Í¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡É¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢Ä¹Ç¯¤Î¶âÈ±¤«¤é¹õÈ±¤Ø¤È¥¤¥áー¥¸¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¥³¥ó¥»¥×¥È¤ËÈ±¿§¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤Û¤Éµ¤¹ç¤¤¤òÆþ¤ì¤¿ºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê½éTVCM¤È¤¤¤¦·Á¤Ç³§ÍÍ¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
±Æ»³ÂóÌé¤Ï¡Öº£²ó½é¤ÎTVCM¤Ç¡¢CM»£±Æ¼«ÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿Ê¤à¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢MV»£±Æ¤Î¤È¤¤ß¤¿¤¤¤Ë³Ú¤·¤¯»£±Æ¤Ç¤¤¿¤Î¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
ÎëÌÚÂç²Ï¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¤ÎTVCM¤¬¡¢¤º¤Ã¤È¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿HARIAS¤µ¤ó¤ÎCM¤Ç¸÷±É¤Ç¤¹¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤ÎCM¤Ï¡¢ÀèÆü¥ê¥êー¥¹¤·¤¿³Ú¶Ê¡ÖMasquerade¡×¤Î²Î»ì¤äÀ¤³¦´Ñ¤È¤Î¥ê¥ó¥¯¤âÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¡£ÄØÂÙ²æ¤Ï¡Ö½é¤ÎTVCM¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î³Ú¶Ê¤Ç½Ð±é¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡ØMasquerade¡Ù¤ÏÀ¤³¦´Ñ¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¶Ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤¿HARIAS¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥ó¥Ç¤È¤È¤â¤Ë¤½¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
±Æ»³¤Ï¡ÖHARIAS¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥ó¥Ç¤ò»È¤¦¤È¤¤Ï¡¢¤¼¤Ò¡ØMasquerade¡Ù¤òÄ°¤¤Ê¤¬¤é»È¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¡×¤È¥¢¥Ôー¥ë¤·¤¿¡£
¢£·è¤áÂæ»ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤±¤É´Ñ¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ä¡ª ¿·CM¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¡©
¥¯ー¥ë¤ÇÂç¿Í¤«¤Ã¤³¤¤¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£²ó¤Î¿·CM¡£¥á¥ó¥Ðー¤Ë¿·CM¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡¢´ð½Ó²ð¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â·è¤áÂæ»ì¤ò¸À¤¦¤Î¤Ï¡¢¿·¤È¤«ÁÕ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÎCM¤Ç¤Ï¡¢HARIAS¤µ¤ó¤ÎÎÏ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÉáÃÊ·è¤áÂæ»ì¤ò¤¢¤Þ¤ê¸À¤ï¤Ê¤¤Â¾¤Î¥á¥ó¥Ðー¤â·è¤áÂæ»ì¤ò¸À¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¿·Á¯¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤¼¤Ò³§¤µ¤ó¤Ë¤â´Ñ¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤Þ¤¿¡¢ÅÓÃæ¤Ç»Ê²ñ¼Ô¤«¤é·è¤áÂæ»ì¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¡Ö¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤È¤Ò¤È¸À·è¤á¤¿¤¢¤È¡¢´ð¤Ï¾È¤ì¤¯¤µ¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¾¾°æÁÕ¤Ï¡Öº£²ó¤ÎCM¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ØºÇ¹â¤Î¥¥ß¤Ë¡¢²ñ¤¤¤¿¤¤¡£¡Ù¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬¹¥¤¤Çµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿IMP.¤ò¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤·¡¢¥³¥ó¥µー¥È¤Ç¤ÏPINKY.¡ÊIMP.¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Íー¥à¡Ë¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Î¤³¤È¤â¸«¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ë¤ÏHARIAS¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¹â¤Î¾õÂÖ¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¢£IMP.¤¬¹Í¤¨¤ë¡Ö¤â¤·´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤Ë¡Ú¤´Ë«Èþ¤òÌã¤¨¤ë¤È¤·¤¿¤é¡Ä¡Û¡×
ËÜÈ¯É½¤ÎºÇ¸å¤Î¥Èー¥¯¤Ï¡¢CM¥Æー¥Þ¡ÖºÇ¹â¤Î¥¥ß¤Ë¡¢²ñ¤¤¤¿¤¤¡£¡×¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤¿¡Ö¤â¤·´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤Ë¡Ú¤´Ë«Èþ¤òÌã¤¨¤ë¤È¤·¤¿¤é¡Ä¡Û¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¥á¥ó¥Ðー°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¥Õ¥ê¥Ã¥×·Á¼°¤Ç¡¢º£Íß¤·¤¤¤´Ë«Èþ¤òÈ¯É½¤·¡¢IMP.¤Î¸ÄÀ¤ÈÌ¥ÎÏ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë»þ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
º´Æ£¤¬¡ÖËÍ¤Ï¥¹¥¤¥«¿©¤ÙÊüÂê¤¬¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¡Ö¿·¤é¤·¤¤¤Ê¤¡¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¥á¥ó¥Ðー¡£¡ÖËÍ¤Ï¥¹¥¤¥«¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÎÁÍý¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥¹¥¤¥«¤Î¥«¥Ã¥È¤À¤±¤ÏÆÀ°Õ¤Ç¤¹¡£°ì¶ÌÇã¤Ã¤Æ¤¤Æ¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¤Îµ¨Àá¤Ï¥¹¥¤¥«¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¯¤ÆÈá¤·¤¤¡Ä¡£¤À¤«¤é¡¢º£Íß¤·¤¤¤´Ë«Èþ¤Ï¥¹¥¤¥«¿©¤ÙÊüÂê¤Ç¤¹¡ª¡×¤Èº´Æ£¤¬Ìµ¼Ùµ¤¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¥Ö¥ê¤·¤ã¤Ö¥Ñー¥Æ¥£ー¤¬¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡¤³¤ÎÁ°¥á¥ó¥Ðー¤È¥Ö¥ê¤·¤ã¤Ö¤ò¿©¤Ù¤Æ´¶Æ°¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤¢¤Î´¶Æ°¤ò¥á¥ó¥Ðー¤ÈÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
ÄØ¤Ï¡Öº£Íß¤·¤¤ºÇ¹â¤Î¤´Ë«Èþ¤Ï¡¢¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¤òÌÈ½ü¤Ç¤¤ë¥Á¥±¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤âÆþ¤ê»þ´Ö¤Î½çÈÖ¤ò¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¤Ç·è¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤Á¤Ð¤óºÇ½é¤ÈºÇ¸å¤ÇÆþ¤ê»þ´Ö¤¬1»þ´Ö45Ê¬¤¯¤é¤¤°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢Ä«Áá¤¤¤È¤¤Ï¾¯¤·¤Ä¤é¤¤¤Ç¤¹¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤À¤«¤é¡¢¹¥¤¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç1²ó¤À¤±»È¤¨¤ë¤¸¤ã¤ó¤±¤óÌÈ½ü¥Á¥±¥Ã¥È¤¬Íß¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡£ÆÃ¤ËÄØ¤Î²óÅú¤Ë¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ðー¤«¤é¶¦´¶¤ÎÍò¤¬¡£°ìÆ±¤¬°ìÀÆ¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¾ìÌÌ¤â¸«¤É¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢´ð¤Ï¡Ö¤ª»Å»ö¡×¡¢±Æ»³¤Ï¡ÖÈýÌÓÃ¦ÌÓ¡×¤ò¤´Ë«Èþ¤ËÁªÂò¡£±Æ»³¤Î¡ÖÈýÌÓ¤¬¤¹¤°¤Ë¿¤Ó¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢ÈýÌÓÃ¦ÌÓ¤ò¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥Èー¥¯¤Ç¤Ï¡¢²ñ¾ì¤¬¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¡£
ºÇ¸å¤Ë¤ÏÁ´°÷¤Î¤´Ë«Èþ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¤É¤Î¤´Ë«Èþ¤¬¤¤¤Á¤Ð¤óÎÉ¤¤¤«¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤Ë¡£ºÇ½ªÅª¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¾¾°æ¤È²£¸¶Íªµ£¤Î¡Ö¥á¥ó¥Ðー¤È³¤³°Î¹¹Ô¡×¡£¾¾°æ¤Ï¡Ö2Ç¯Á°¤ËTOBE¥Õ¥¡¥ß¥êー¤Ç¹Ô¤Ã¤¿Î¹¹Ô¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËèÇ¯¹±Îã¤Ë¤·¤¿¤¤¡Ä¡ª¡¡¤¢¤È¤Ï³¤³°¤Î¥Õ¥§¥¹¤È¤«¤Ë¤â¡¢IMP.¤È¤·¤Æ½Ð±é¤Ç¤¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£²£¸¶¤Ï¡Ö°ÊÁ°¥á¥ó¥Ðー¤Ç¥Ï¥ï¥¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¡¢·Ê¿§¤â¤¤ì¤¤¤Çµ¤¸õ¤â¿´ÃÏ¤è¤¯¡¢²¿¤â¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤Þ¤¿¤¼¤Ò¹Ô¤¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
HARIAS¡ßIMP. ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://harias.jp/imp/
IMP. OFFICIAL SITE
https://tobe-official.jp/artists/imp