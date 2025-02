セント レジス ホテル 大阪が、麗らかな春を満喫する「スプリングプロモーション2025」を展開。

優美な桜香るスイーツ&セイヴォリーが愉しめるアフタヌーンティーや、春の味覚で彩るディナーコースなどを館内施設にて楽しめます☆

セント レジス ホテル 大阪「スプリングプロモーション2025」

開催期間:2025年3月1日(土)より順次

予約・問い合わせ:セント レジス ホテル 大阪 レストラン予約 06-6105-5659(10:00〜19:00)

2025年3月1日よりセント レジス ホテル 大阪では、春の訪れを祝福する、季節限定プロモーションの提供をスタート。

12階の「セントレジスバー」およびイタリア料理「ラ ベデュータ」にて「スプリングプロモーション2025」が展開されます☆

セントレジス・桜アフタヌーンティー

期間:2025年3月1日(土)〜4月30日(水)

時間:12:00 / 12:30 / 13:00 / 14:30 / 15:00 / 15:30 ※ 2時間制(90分ラストオーダー)

料金:1人 7,800円(税・サ込)、グラスシャンパン付き 1人 9,800円(税・サ込)

場所:12階 セントレジスバー

内容:

ウェルカムドリンクスイーツ・桜とストロベリーマカロン・グリオットチェリーラミントン・桜リコッタチーズケーキ・レモンタルト・桜ショコラスコーン・プレーンスコーン 桜スコーン・クロテッドクリーム ストロベリージャムセイヴォリー・桜エビのキッシュ・鯛ブランダードのトルティーヤロール 桜の葉とオリーブ・ビーフパストラミのサンドウィッチ 奈良漬けクリーム・チキンリエット オリーブオイルキャビア タイム

大きな窓から春の陽光が降り注ぐ、ホテル12階の「セントレジスバー」では、桜を堪能する「セントレジス・桜アフタヌーンティー」を提供。

2025年3月1日〜2025年4月30日までの期間、洗練された5種のスイーツ&4種のセイヴォリーとスコーンで、華やぐ春の訪れを満喫できます。

スイーツには、春を感じる桜色や桜で香りづけしたメニューを用意。

「桜とストロベリーマカロン」は、桜色のマカロンで、桜の葉を使ったバタークリームといちごのコンフィチュールをサンドしています。

桜の葉で香り付けし、しっとりとした口当たりの「桜リコッタチーズケーキ」や「桜ショコラ」なども登場。

桜の葉とマロングラッセを生地に混ぜた「桜スコーン」は、甘美な桜の香りを纏っています!

セイヴォリーも、桜にちなんだ食材や桜の葉を使用。

「桜エビのキッシュ」は、旬の桜エビとグリーンピースを味わう春らしい一品です。

「鯛ブランダードのトルティーヤロール 桜の葉とオリーブ」は、トルティーヤで包んだ鯛のブランダードを、塩漬けした桜の葉で巻き桜餅風に仕上げられています☆

ディナーコース「プリマヴェーラ」

サクラマスのインパナート

期間:2025年3月24日(月)〜4月6日(日)

時間:17:30〜22:00(L.O. 21:00)

料金:1人 20,500円(税・サ込)

場所:12階 イタリア料理「ラ ベデュータ」

内容:

・アンティパスト マグロのアフミカート

・真鯛のクルード アスパラガス いくら 湯葉 桜の葉

・桜海老のリングイネ 木の芽 筍 ボッタルガ

・サクラマスのインパナート エルベ アロマティケ 平飼い金鵄卵 ポモドーロ 桜花の塩漬け

・和牛フィレ肉のナポリ風ジェノベーゼ トリュフ 焦がし玉ねぎ スプニョーラ バローロソース

・苺のクレマカタラーナ 弓削牧場フロマージュフレ 塩クランブル 桜花のジェラート

・お茶菓子

メインダイニングのイタリア料理「ラ ベデュータ」では、伝統のイタリア料理に桜のエッセンスを加えたディナーコース「プリマヴェーラ」を提供。

春に旬を迎える柔らかなサクラマスを使った「サクラマスのインパナート」は、桜の花の塩漬けと、ペコリーノが芳醇に香るクラストとともに焼き上げたメニュー。

京丹波産「金鵄の赤彩卵」で作る濃厚なオランデーズソースと、桜の花を象った春野菜を添え、夜桜を照らす満月のように艶やかな一品です!

トルタ ミモザ

期間:2025年3月1日(土)〜3月31日(月)

時間:ランチ 12:00〜15:00 (L.O. 14:00)、ディナー 17:30〜22:00 (L.O. 21:00)

料金:

ランチコース 1人 7,800円(税・サ込)〜 ※追加料金2,200円(税・サ込)でコースのデザートを「トルタ ミモザ」に変更

ディナーコース「スタジオーネ」1人 28,500円(税・サービス料込)

場所:12階 イタリア料理「ラ ベデュータ」

イタリアでは3月8日が「Festa della donna(女性の日)」と呼ばれ、男性が女性に感謝の意を込めてミモザの花を贈る習慣があります。

その習慣にちなみ、2025年3月の1ヶ月間、イタリア料理「ラ ベデュータ」ではオプションメニューとして「トルタ ミモザ」を用意。

ディナーコース「スタジオーネ」のデザート、および通常のランチコースデザートに、特別なメニューを愉しめます☆

苺とマスカルポーネ、カスタードを求肥で包み、ココナッツミルクのまろやかなソースを合わせた「トルタ ミモザ」

可憐なミモザの花をイメージした華やかなドルチェが、大切な人と味わう食事のひと時を彩ります!

桜香るアフタヌーンティーや春の味覚を使ったディナー、華やかなデザートを展開。

セント レジス ホテル 大阪の「スプリングプロモーション2025」は、2025年3月1日より順次展開です!

