ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ、大阪市此花区)は5日、今春に期間限定で開催する『ユニバーサル・イースター・セレブレーション2025』の内容を発表した。今年のイースター・イベントは「“はじめて”の冒険・刺激・熱狂の連続で、“宝もの”級の家族の思い出がつくれる場所として、数々の最新エンターテイメントに加え、“かわいい”に全身染まり、日常吹き飛ぶキュートな世界の連続に“究極ハッピー”になれる」と予告。歌って踊って心の底から“超熱狂”できるストリート・ミュージック・フェス『レッツ・ロック!』も開催する。

■『ユニバーサル・イースター・セレブレーション2025』華やかな装飾に囲まれ、気持ちが高ぶる春がパワーアップして登場。イースターらしい春の到来をイメージしたキュートなパステルカラーの新コスチュームに身を包んだパークの仲間たち&エンターテイナーが登場し、ゲストも含め、全員が一体になれるストリート・ショー『GO!GO!イースター・マーチ』や『ミニオン・メチャカワ・イースター・グリーティング』、キュートでカラフルなイースターの装いに身を包んだパークの仲間たちとのグリーティングなど、一緒に踊って、“究極ハッピー”になれる。開催期間:2025年3月7日(金)〜6月29日(日)※『GO!GO!イースター・マーチ』を除く・たまごの殻をリサイクルした特別なステッカーを配布クルーに「ハッピーイースター!」に声をかけると、イースターのシンボル“たまご”の殻をリサイクルしてできた、サステナブルなシールを期間限定で無料配布。配布場所:ユニバーサル・ワンダーランド、ミニオン・パークほか(配布場所によって、デザインが異なる)配布期間:2025年3月7日(金)〜6月29日(日)※配布予定数に達し次第終了・ウサギやたまごのモチーフをテーマにした“かわいい”イースター限定フード&スウィーツカゴに入ったいろんなたまごがイースター感満載の心もお腹も大満足になれる「たまご&パストラミビーフのイースター・サンドウィッチセット」や、かわいいウサギのモチーフとパステルピンクの彩りがこの季節にぴったりな「イースターバニー・ケーキ 〜ストロベリー&ピーチ〜」などのフード&スウィーツが登場。3月3日(月)から販売開始予定(開始日は予告なく変更となる場合があり)■『レッツ・ロック!』歌って踊れるストリート・ショーが、今年はロックをテーマに開催。昨年の春より登場し、大人気を博しているクロミとマイメロディが登場する『クロミ・ライブ』が進化を遂げてカムバック。さらにパークの仲間たちは、世界中で愛され続けたロックの名曲に合わせてのグリーティングや、伝説のロックバンドをイメージしたコスチュームで登場するなど、心の底から“超熱狂”できるストリート・エンターテイメントを届ける。【開催期間】2025年3月7日(金)〜順次開催・『クロミ・ライブ』〜世界クロミ化ツアー クリスタル・クリア〜限定フード超ロックなステージを繰り広げる、クロミ・ライブから限定フードが登場。とびきりキュートなマイメロディとクールであざといクロミをイメージしたチュリトスや、ボトルストラップを手に入れてロックなライブに参戦しよう。3月3日(月)から販売開始予定(開始日は予告なく変更となる場合があり)場所:イルミネーション・シアター入口横フードカートHARRY POTTER and all related characters and elements (C) & Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) J.K. Rowling.MINIONS TM & (C) 2025 Universal Studios.(C) NintendoTM and (C) 2025 Sesame Workshop(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. EJ5012402TM & (C) Universal Studios & Amblin EntertainmentTM & (C) Universal Studios. All rights reserved.原作/青山剛昌「名探偵コナン」(小学館「週刊少年サンデー」連載中)(C) 2025 青山剛昌/名探偵コナン製作委員会(C) SCRAP(C)東野圭吾/集英社(C)Fujiko-Pro, Shogakukan, TV-Asahi, Shin-ei, and ADK 2025