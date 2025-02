BetaNewsは2月4日(米国時間)、「Microsoft is getting serious about discouraging people from installing Windows 11 on unsupported hardware」において、Windows 11を古いPCにインストールさせないようMicrosoftが措置を講じたと伝えた。Microsoft is getting serious about discouraging people from installing Windows 11 on unsupported hardware○古いPCへのインストール手順を削除Windows 11はトラステッドプラットフォームモジュール(TPM: Trusted Platform Module)2.0など、比較的新しいPCに搭載されている機能を「最小システム要件」としている。そのため、古いがまだ快適に使用できるPCにインストールすることはできず、発表当初から問題となっていた。