ロンドンを拠点に活動し、楽曲の制作は勿論、MVやマーチャンダイズ、ビジュアルまでなんでも自分たちで作ってしまうDIYヒップホップ・コレクティブ“NiNE8”が、日本デビュー。メンバーはGlass Animalsのオープニングアクトを務めLil Nas Xのお気に入りでもあるというBiig Piig、The 1975を擁すDirty Hitと契約を果たし2023年のコーチェラにも出演をしたLava La Rue、同じくDirty Hitに所属しAmineの楽曲プロデュースを務めたことでも有名なMac Wetha、ドミノマスクを被ったグループの中心的なソングライターBone Slim、ソロでも積極的な活動を行うラッパーのLorenzo RSV、そしてグループのリーダーであるプロデューサー/ラッパーのNige、とソロとしても名実ともに兼ね備えた面々で構成されるまさにUKのオルタナティヴ・ヒップホップ・アベンジャーズ。

リリース情報

最新シングル「They Them Flow」

https://p-vine.lnk.to/tiSJKS



『Steal The Moon / Open Return / スティール・ザ・ムーン/オープン・リターン』





発売日:CD 2025.2.28 / LP 2025.3.19

品番:CD PCD-25385 / LP PLP-7402

定価:CD \2,750(税抜\2,500) / LP \4,500(税抜\4,091)

レーベル:P-VINE

CD

https://anywherestore.p-vine.jp/products/pcd-25385

LP

https://anywherestore.p-vine.jp/products/plp-7402

【Track List】

1. 5 Fingaz

2. L8 N8 Freestyle

3. Dear Liza

4. Light

5. Escape Artist

6. Reeling

7. Curb Appeal

8. Gov Juice

9. Cherry Wine

10. Same Old Song

11. They Them Flow

SIDE A: M1-M6 / SIDE B: M7-M11

最新シングル「They Them Flow」https://p-vine.lnk.to/tiSJKS『Steal The Moon / Open Return / スティール・ザ・ムーン/オープン・リターン』フォーマット:CD / LP発売日:CD 2025.2.28 / LP 2025.3.19品番:CD PCD-25385 / LP PLP-7402定価:CD \2,750(税抜\2,500) / LP \4,500(税抜\4,091)レーベル:P-VINECDhttps://anywherestore.p-vine.jp/products/pcd-25385LPhttps://anywherestore.p-vine.jp/products/plp-7402【Track List】1. 5 Fingaz2. L8 N8 Freestyle3. Dear Liza4. Light5. Escape Artist6. Reeling7. Curb Appeal8. Gov Juice9. Cherry Wine10. Same Old Song11. They Them FlowSIDE A: M1-M6 / SIDE B: M7-M11

楽曲だけでなくファッション界隈からも高く評価され、勢いの止まらない彼らが2024年にリリースしたEP『Steal The Moon』と2025年2月にリリース予定の最新EP『Open Return』の2枚のEPを1枚にコンパイルした『Steal The Moon / Open Return』をCD/LPでリリース。グループとしては世界初となるフィジカル化。そして『Steal The Moon / Open Return』にも収録予定の最新シングル「They Them Flow」が配信開始となった。