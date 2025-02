ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、『ユニバーサル・イースター・セレブレーション 2025』を開催!

“はじめて”の冒険・刺激・熱狂の連続で、宝もの級の思い出をつくる春が始まります!

全身で“カワイイ”の世界に飛び込み、究極ハッピーになれるスペシャルイベントです☆

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ユニバーサル・イースター・セレブレーション 2025』

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

開催期間:2025年3月7日(金)〜6月29日(日) ※「GO! GO! イースター・マーチ」を除く

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの春は、大人気の『スーパー・ニンテンドー・ワールド』を拡張した新エリア『ドンキーコング・カントリー』をはじめ、

アトラクション・フード・ショップも!ユニバーサル・スタジオ・ジャパン/スーパー・ニンテンドー・ワールド『ドンキーコング・カントリー』まとめ アトラクション・フード・ショップも!ユニバーサル・スタジオ・ジャパン/スーパー・ニンテンドー・ワールド『ドンキーコング・カントリー』まとめ 続きを見る

2025年2月14日よりスタートする『ドラえもん 4-D アート・アドベンチャー 〜のび太の絵世界物語〜』

四次元の世界を一緒に大冒険!ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ドラえもん 4-D アート・アドベンチャー 〜のび太の絵世界物語〜』 四次元の世界を一緒に大冒険!ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ドラえもん 4-D アート・アドベンチャー 〜のび太の絵世界物語〜』 続きを見る

「名探偵コナン・ワールド」、東野圭吾原作「マスカレード」シリーズとのコラボで話題の『ユニバーサル・クールジャパン 2025』公開第1弾プログラムなど、今だけここだけの最新エンターテイメントで溢れています。

東野圭吾原作「マスカレード」シリーズと『名探偵コナン・ワールド』!ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ユニバーサル・クールジャパン2025」まとめ 東野圭吾原作「マスカレード」シリーズと『名探偵コナン・ワールド』!ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ユニバーサル・クールジャパン2025」まとめ 続きを見る

そして 3月には、家族みんなで心の底から超興奮できる、今だけのスリル満点の大冒険!リアルな『ジュラシック・ワールド』の世界で驚くほど壮大でエキサイティングな恐竜体験『ジュラシック・ワールド・ジャーニー』が登場。

さらに、“はじめて”の冒険・刺激・熱狂の連続で、“宝もの”級の家族の思い出がつくれる場所として、数々の最新エンターテイメントに加え、 “かわいい”に全身染まり、日常吹き飛ぶキュートな世界の連続に“究極ハッピー”になれるイースター・イベント『ユニバーサル・イースター・セレブレーション 2025』と、歌って踊って心の底から“超熱狂”できるストリート・ミュージック・フェス『レッツ・ロック!』が期間限定で開催されます。

華やかな装飾に囲まれ、気持ちが高ぶる春がパワーアップして登場する『ユニバーサル・イースター・セレブレーション 2025』は、イースターらしい春の到来をイメージしたキュートなパステルカラーの新コスチュームに身を包んだパークの仲間たち&エンターテイナーが登場!

ゲストも含め、全員が一体になれるストリート・ショー『GO! GO! イースター・マーチ』や『ミニオン・メチャカワ・イースター・グリーティング』 、キュートでカラフルなイースターの装いに身を包んだパークの仲間たちとのグリーティングなど、一緒に踊って、“究極ハッピー”になれるイースター・イベントです。

プログラム開催場所内容GO! GO! イースター・マーチステージ 22 前ストリートを大行進!今年初お披露目のコスチュームに身を包んだかわいいパークの仲間たちと、一緒に踊って盛り上がろう!

華やかな装飾に囲まれパークの仲間と踊れて、かわいさも楽しさもパワーUP!

マーチング隊がストップしたら、ひときわにぎやかなエリアに飛び込もうミニオン・メチャカワ・イースター・グリーティングミニオン・パーク前そんなのアリ!?な、おもしろかわいいイースター限定のスペシャルバージョンのミニオンたちとふれあえる、大興奮のグリーティング!

春を彩るイースター限定コスチューム姿のハチャメチャ・キュートなミニオンたちが楽しくお出迎え!ユニバーサル・ワンダーランド・レッツ・ロック・トゥギャザー!ユニバーサル・ワンダーランド歌って踊れるストリート・ショーが、今年はロックをテーマに開催されます。

2024年の春より登場し、大人気を博しているクロミとマイメロディが登場する『クロミ・ライブ』が進化を遂げてカムバック!

さらにパークの仲間たちは、世界中で愛され続けたロックの名曲に合わせてのグリーティングや、伝説のロックバンドをイメージしたコスチュームで登場するなど、心の底から“超熱狂”できるストリート・エンターテイメントをお届けします。

季節ごとの楽しいロックミュージックで、パークの仲間たちと盛り上がろう!

春はイースター限定の新しいコスチュームと音楽にワクワク、子どもも大人も笑顔はじける、ハッピーなダンスに大興奮!イースター・デコレーションミニオン・パークイースター・エッグのハチャメチャ・かわいいうさぎに、割れたたまごやバナナまで!?

カラフルな春限定装飾で、思わず笑顔があふれちゃう!イースター・デコレーションユニバーサル・ワンダーランド究極ハッピーで底抜けにかわいい、イースターの祭典へようこそ!

うさぎやたまごのモチーフでいっぱい!

春らしいカラフルでかわいい装飾、色とりどりのお花にウキウキ、大はしゃぎ!

レッツ・ロック!

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

開催期間:2025年3月7日(金)〜順次開催

歌って踊れるストリート・ショーが、今年はロックをテーマに開催されます。

2024年の春より登場し、大人気を博しているクロミとマイメロディが登場する『クロミ・ライブ』が進化を遂げてカムバック!

さらにパークの仲間たちは、世界中で愛され続けたロックの名曲に合わせてのグリーティングや、伝説のロックバンドをイメージしたコスチュームで登場するなど、心の底から“超熱狂”できるストリート・エンターテイメントが届けられます☆

プログラム開催場所内容グランドオープン日クロミ・ライブ〜世界クロミ化ツアー クリスタル・クリア〜ニューヨーク・エリア“世界クロミ化計画”を叶える超ロックなステージで、歌って踊って大はしゃぎ!3月 14日(金)パワー・オブ・ロックハリウッド・エリアロックナンバーで刺激的に大変身! 実力派シンガーによる圧巻パフォーマンス! 3月7 日(金)メルティング・ポットニューヨーク・エリアN.Y.の街角で巻き起こる、音とダンスが融合したユニークなセッションに大興奮!3月 21日(金)ユニバーサル・ワンダ−ランド・レッツ・ロック・トゥギャザー!ユニバーサル・ワンダーランド季節ごとの楽しいロックミュージックで、パークの仲間たちと盛り上がろう!3月7 日(金)ミニオン・グリーティング〜レディ・トゥ・ロック!〜キャノピー下ロックな音楽&衣装で、みんなをお出迎え!ミニオンたちに会いに行こう!4月 10日(木)

特別なステッカー配布

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

配布場所:ユニバーサル・ワンダーランド、ミニオン・パーク他

(配布場所によって、デザインが異なります)

配布期間:2025年3月7日(金)〜6月29日(日)

※配布予定数に達し次第終了します

※配布内容は予告なく変更となる場合があります

※詳細は、公式 WEB サイトを確認ください

2025年はイースターをまるごと楽しめる、たまごの殻をリサイクルした特別なステッカーを配布。

イースターのシンボル“たまご”の殻をリサイクルしてできた、サステナブルなシールが期間限定で無料配布されます。

クルーに「ハッピーイースター!」と声をかけることで、イースターをテーマにデザインされたナチュラルな風合いがかわいい限定シールがゲットできます。

イースター限定フード&スウィーツ

発売日:2025年3月3日(月)

※開始日は予告なく変更となる場合があります

“かわいい”に包まれ、超絶ハッピーな雰囲気を存分に堪能できるイースター限定のフードが期間限定で登場!

カゴに入ったいろんなたまごがイースター感満載の心もお腹も大満足になれる「たまご&パストラミビーフのイースター・サンドウィッチセット」や、かわいいウサギのモチーフとパステルピンクの彩りがこの季節にぴったり!「イースターバニー・ケーキ〜ストロベリー&ピーチ〜」などのフード&スウィーツが登場します。

究極ハッピーになれるイースター・イベントを食体験でも楽しめます☆

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

販売場所:ビバリーヒルズ・ブランジェリー

1)たまご&パストラミビーフのイースター・サンドウィッチ

2)イースター・エッグ・ケーキ 〜ピスタチオ&レモン〜

3キャロット・ケーキ 〜シナモン&クルミ〜

4)イースターバニー・ケーキ 〜ストロベリー&ピーチ

5)スモークサーモン&彩り野菜のイースター・サラダ

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

販売箇所:デリシャス・ミー!ザ・クッキー・キッチン

左:カラフル! イースターエッグのクッキーサンド〜プリン・アラ・モード〜

右:ハッピー! イースターバニーのシトラスパインソーダ

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

販売箇所:スヌーピー・バックロット・カフェ

左上:スヌーピー・イースターケーキ 〜カスタード&ストロベリー〜

右3点:エッグ・ベネディクト風 カルボナーラ・スパゲティセット

クロミ・ライブ〜世界クロミ化ツアー クリスタル・クリア〜限定フード

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

発売日:2025年3月3日(月)

※開始日は予告なく変更となる場合があります

販売店舗:イルミネーション・シアター入口横フードカート

メニュー名:

・クロミ・ボトルストラップ

・クロミ・チュリトス 〜カシスショコラ味〜

・マイメロディ・チュリトス 〜いちごヨーグルト味〜

・マイメロディ・ボトルストラップ

2025年は超ロックなステージを繰り広げる、クロミ・ライブから限定フードが登場!

とびきりキュートなマイメロディとクールであざといクロミをイメージしたチュリトスや、ボトルストラップを手に入れてロックなライブに参戦できます。

“はじめて”の冒険・刺激・熱狂の連続で、宝もの級の思い出をつくることができる春のスペシャルイベント。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの『ユニバーサル・イースター・セレブレーション 2025』は、2025年3月7日より開催です☆

※『ユニバーサル・イースター・セレブレーション 2025』は、キユーピー株式会社が協賛しています

HARRY POTTER and all related characters and elements © & Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © J.K. Rowling.

MINIONS TM & © 2025 Universal Studios.

© Nintendo

TM and © 2025 Sesame Workshop

© 2025 Peanuts Worldwide LLC

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. EJ5012402

TM & © Universal Studios & Amblin Entertainment

TM & © Universal Studios. All rights reserved.

原作/青山剛昌「名探偵コナン」(小学館「週刊少年サンデー」連載中)

© 2025 青山剛昌/名探偵コナン製作委員会

© SCRAP

©東野圭吾/集英社

ⓒFujiko-Pro, Shogakukan, TV-Asahi, Shin-ei, and ADK 2025

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 『クロミ・ライブ』が進化を遂げてカムバック!ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ユニバーサル・イースター・セレブレーション 2025』 appeared first on Dtimes.