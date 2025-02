プリンスホテルが、映画『ウィキッド ふたりの魔女』とタイアップ企画を実施!

フォトブースが設置されるほか、コラボレーションルーム、コラボレーションアフタヌーンティーなどが展開されます☆

プリンスホテル 映画『ウィキッド ふたりの魔女』タイアップ

期間:2025年3月1日(土)〜4月30日(水)

タイアップコンテンツ:

・ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町:ステイプラン、アフタヌーンティー、カクテル

・グランドプリンスホテル新高輪:アフタヌーンティー

・新宿プリンスホテル:ノンアルコールカクテル、カクテル

・新横浜プリンスホテル:スイーツ、ノンアルコールカクテル

・びわ湖大津プリンスホテル:スイーツ

・札幌プリンスホテル:カクテル、スイーツ

フォトブース設置ホテル:グランドプリンスホテル新高輪、新宿プリンスホテル、新横浜プリンスホテル、びわ湖大津プリンスホテル、札幌プリンスホテル

2025年3月7日より全国ロードショーされる、音楽と魔法が彩る感動のエンターテインメント『ウィキッド ふたりの魔女』

名作小説「オズの魔法使い」で少女ドロシーがオズの国に迷い込む前に遡り、やがて世界に“悪い魔女”と“善い魔女”として語られることになるエルファバとグリンダの“始まり”を、圧倒的な世界観と驚異の映像美で紡ぐ興奮と感動のエンターテイメントです。

プリンスホテルは、日本のホテルで唯一、映画『ウィキッド ふたりの魔女』とタイアップ企画を期間限定で実施!

期間中は一部ホテルでフォトブースの設置や、コラボレーションアフタヌーンティーなど、魔法と幻想の国オズに入り込んだような映画の世界観を体験できるコンテンツが展開されます☆

ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町<ステイプラン>WICKED Stay in Prince Gallery(1日1室限定)

価格:1名 63,561円より(税・サ込/デラックス ツイン 1室2名利用時)

期間:2025年3月1日(土)〜5月31日(土)

内容:

・コラボレーションルームに1泊

・「WICKED Afternoon Tea」(インルーム)

・スペシャル映像

その他企画 2025年3月1日(土)〜5月31日(土):

・Sky Gallery Lounge Levita、The Bar illumiid、All-Day Dining OASIS GARDENにて、「WICKED Afternoon Tea」を販売

・Sky Gallery Lounge Levita、The Bar illumiidにて、カクテル「Elphaba:Green Elixir」と「Glinda:Pink Perfection」を販売

ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町には、映画『ウィキッド ふたりの魔女』のエルファバとグリンダをイメージしたコラボレーションルームが登場。

扉を開けると、そこには『ウィキッド』の世界が広がります。

ピンク色に咲き誇る桜とグリーンの木々が東京の絶景を望める窓一面を飾り、劇中に登場するふたりの部屋をイメージしたアイテムがお出迎え。

滞在中は「WICKED Afternoon Tea」を味わいながら、映画の世界観を存分に楽しめます。

グランドプリンスホテル新高輪<アフタヌーンティー>“WICKED” Spring Afternoon Tea

料金:1名 6,300円(税込・サービス料別)

期間:2025年3月7日(金)〜4月30日(水)

時間:

平日 12:00NOON〜6:30P.M.(3時間制)

土休日 1:00P.M.〜6:30P.M. (2時間制)

場所:Lounge Momiji(1F)

グランドプリンスホテル新高輪には、映画『ウィキッド ふたりの魔女』と春のアフタヌーンティーのコラボレーションメニューが登場。

ピンクとグリーンカラーを中心に、作品の世界観を表現する色彩豊かなメニューを楽しめます。

新宿プリンスホテル ノンアルコールカクテル・カクテル

料金:

ノンアルコールカクテル各1,400円(税込・サービス料別)

カクテル各1,800円(税込・サービス料別)

期間:2025年3月1日(土)〜4月30日(水)

場所:和風ダイニング&バー FUGA(風雅)(25F)

新宿プリンスホテルには、ノンアルコールカクテルと、カクテルが登場。

様々なフルーツの風味を楽しめるラインナップになっています。

<ノンアルコールカクテル>WICKED GLAMOROUS PINK

「WICKED GLAMOROUS PINK」は、愛を象徴するロマンチックなフレーバーであるバラの香りを堪能できるノンアルコールカクテル。

グレープフルーツのほのかな苦味とトニックウォーターの心地良い酸味の味わいを楽しめます。

<ノンアルコールカクテル>WICKED POSITIVE GREEN

「WICKED POSITIVE GREEN」は、キウイのフレッシュな香りと程よい酸味を堪能できるノンアルコールカクテル。

レモンとソーダの爽快感が一体となり、チェリーをアクセントに浮かべたモクテルです。

<カクテル>WICKED PERFECT PINK

「WICKED PERFECT PINK」は、桜の風味を生かしたうららかで繊細な味わいが特徴的なカクテル。

桜の花と葉をふんだんに使ったリキュールを使用し、桜ならではの柔らかな香りを楽しめます。

<カクテル>WICKED UNLOCK THE MAGIC

メロンの甘い香りと優しい口当たりに仕上げられた「WICKED UNLOCK THE MAGIC」

さらにオレンジジュースの甘さやほろ苦さの二種類の味わいが調和した優しい味わいのカクテルです。

新横浜プリンスホテル<スイーツ>WICKED:Sweets Plate

料金:2,000円(税込・サービス料別)

期間:2025年3月1日(土)〜4月30日(水)

時間:11:30A.M.〜3:00P.M./5:00P.M.〜9:30P.M.

場所:ブッフェダイニング ケッヘル(2F)

新横浜プリンスホテルには、ウィキッドの世界観を詰め込んだスイーツプレートが登場。

「エルファバ」をイメージしたピスタチオケーキや、「グリンダ」を表現したハイヒール型チョコレートが乗ったいちごムースなど、ふたりの魔女をテーマにした彩り豊かなデザートが展開されます。

それぞれの個性が光る甘いひとときを楽しめます。

※コラボレーションスイーツプレートは、ブッフェ利用の方が注文できます

びわ湖大津プリンスホテル<スイーツ>Emerald Illusion/Radiance Dream

料金:各2,300円(税・サ込)

期間:2025年3月1日(土)〜4月25日(金)

場所: ロビーラウンジ ポート ニオ(1F)

びわ湖大津プリンスホテルには、「エルファバ」と「グリンダ」をイメージした2種類のスイーツが登場。

「Emerald Illusion」は、ピスタチオ、ココア、竹炭を組み合わせ、「エルファバ」の強さと神秘的な魅力を表現した一品です。

「Radiance Dream」は、さくらシロップとベリーを使用し、「グリンダ」の魔法がもたらす幸福感と温かさが表現されています。

映画の中で深まるふたりの関係とその世界観を味わいながら楽しめるスイーツです。

札幌プリンスホテル ノンアルコールカクテル・カクテル

料金: 各1,820円(税込・別途テーブルチャージ1名 800円)

期間:2025年3月1日(土)〜5月31日(土)

場所:スカイラウンジ トップ オブ プリンス(28F)

札幌プリンスホテルには、ノンアルコールカクテルとカクテルが登場。

「Magic with Glinda」は、「グリンダ」のイメージカラーのピンクの花をモチーフに、日本の桃の花や桜を思わせるノンアルコールカクテル。

色の変化を楽しめるハーブティー・ブルーマローを使用し、人を引き付ける「グリンダ」の魅力が表現されています。

「Magic with Elphaba」は、「エルファバ」の緑の肌と優しく聡明な姿を抹茶と茶道の世界観に合わせた、すっきりとしたカクテル。

彼女の静かなる情熱をイメージしたサプライズ演出も楽しめる一杯です。

フォトブースの設置やコラボレーションアフタヌーンティーなどが提供される、日本のホテル唯一のタイアップ企画。

プリンスホテルにて2025年3月1日より順次開催される、映画『ウィキッド ふたりの魔女』タイアップ企画の紹介でした☆

© Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.

