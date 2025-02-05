バイオマス発電の新宮フォレストエナジー合同会社（和歌山）ほか2社が破産
新宮フォレストエナジー合同会社（新宮市）と関連の新宮グリーンエナジー合同会社（同所）、新宮ウッドチップファクトリー合同会社（同所）は1月23日、和歌山地裁より破産手続開始決定を受けた。
破産管財人には山岡大弁護士（あさかぜ法律事務所、和歌山市八番丁11）が選任された。
負債総額は、新宮フォレストエナジー合同会社が債権者56名に対して約27億8000万円、新宮グリーンエナジー合同会社が債権者6名に対して約22億3000万円、新宮ウッドチップファクトリー合同会社が債権者5名に対して約22億3000万円、3社の負債合計約72億4000万円。
しかし、2022年3月期の売上高は1億6127万円にとどまり、これ以降も売上が伸び悩んでいた。また、円安進行や搬出・燃料のコストアップが続き、赤字計上が常態化していた。このようななか、2024年秋頃に発電プラントに不具合が発生し、事業を停止。海外製のガス化設備を使用していたため、修繕に多額の費用と時間を要するうえ、業績改善の見通しが立たないことから、今回の措置となった。
※新宮フォレストエナジー合同会社（TSR企業コード：024514187、法人番号：8010603006708、新宮市佐野3−14−31、設立2017（平成29）年4月、資本金25万円、代表社員：フォレストエナジー（株））
※新宮グリーンエナジー合同会社（TSR企業コード：025866176、法人番号：7010703003837、同所、設立2017（平成29）年9月、資本金25万円、代表社員：新宮フォレストエナジー合同会社）
※新宮ウッドチップファクトリー合同会社（TSR企業コード：033145024、法人番号：4010703004417、同所、設立2018（平成30）年8月、資本金25万円、代表社員：新宮フォレストエナジー合同会社）
※フォレストエナジー（株）（TSR企業コード：014689715、法人番号：8010001167251、品川区）