クリスピー・クリーム・ドーナツに、飴やグミなどでデコレーションした春らしいポップでカラフルな3種のドーナツが期間限定で登場!

“パチパチ・むちっ・ふわっ”など、これまでにない新しい食感と味わいが楽しめる『Candy Box』が発売されます☆

クリスピー・クリーム・ドーナツ『Candy Box』

販売期間:2025年2月15日(土)〜4月1日(火)

クリスピー・クリーム・ドーナツに、グミやクラッシュキャンディ、マシュマロなどの「CANDY」でデコレーションした春らしいポップでカラフルな3種のドーナツが登場!

“パチパチ・むちっ・ふわっ”など、これまでにない新しい食感と味わいを楽しむことができるだけでなく、明るく楽しい春をイメージさせるポップでカラフルなスプリングカラーで仕上げられています。

見た目も心も明るくなり春が待ち遠しくなるドーナツです☆

カラフル グミ & クリーム

価格:テイクアウト 378円(税込)/イートイン 385円(税込)

ドーナツとグミが斬新な組み合わせの、華やかな「カラフル グミ & クリーム」

リングドーナツにふわっと絞ったバニラクリームの上に、むちっとした食感のカラフルなフルーツの形のグミとつぶ形グミを散りばめ、さらにスプリンクルで爽やかな彩りが添えられています。

グミの甘酸っぱさとクリームのほどよい甘さが織りなす、意外な組み合わせを楽しめる一品です。

キャンディ ポッピング

価格:テイクアウト 356円(税込)/イートイン 363円(税込)

クラッシュキャンディが口の中でパチパチはじける楽しい食感と、ドーナツのスイートな味わいのハーモニーを楽しめる「キャンディ ポッピング」

カスタード風味のコーティングの上にシュガースプレーと“パチパチ”食感のクラッシュキャンディをトッピングし、ハート型の“ふわっ”と食感のマシュマロアがのせてあります。

甘さと楽しい食感を組み合わせた新感覚ドーナツです。

ロリポップ ストロベリー

価格:テイクアウト 378円(税込)/イートイン 385円(税込)

ロリポップキャンディをイメージした「ロリポップ ストロベリー」

ホワイトチョコの上に甘酸っぱいストロベリーナパージュを重ねて、ホワイトチョコとストロベリーチョコでロリポップらしい絵柄がぐるりと描かれています。

ドーナツの中に入っているコクのあるミルククリームと溶け合い、まるでいちごミルクキャンディのような味わいの“キャンディドーナツ”です。

キャンディ ダズン ハーフ(6個)

格:テイクアウト価 1,728円(税込)/イートイン 1,760円(税込)

ロリポップ ストロベリー、キャンディ ポッピング、カラフル グミ & クリーム3つの限定ドーナツに、定番のオリジナル・グレーズド、人気のチョコ スプリンクルを加えた贅沢な6個入りボックス。

家族や友人とシェアして、テンションの上がるひとときを楽しめるボックスです。

キャンディ ボックス(3個)

価格:テイクアウト 1,080円(税込)/イートイン 1,100円(税込)

『Candy Box』の3種全てが勢ぞろい。

箱を開けた瞬間、ハッピーな気分に包まれそうなボックスです。

春らしいポップでカラフルな、新食感のドーナツ。

クリスピー・クリーム・ドーナツの『Candy Box』は、2025年2月15日(土)より発売です☆

※販売方法は予告なく変更となる場合があります

※店舗により価格が異なる場合があります

※なくなり次第終了となります

