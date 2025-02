3(ミ)月1(イ)日にちなんだ「リトルミイフェア」デザインのグッズが、全国のムーミンスポットやショップにて順次販売開始!

「リトルミイ」とお花をモチーフにした春らしいデザインのステンレスボトルやミニポーチ、ネイルオイル、スチームクリームなどが続々登場します☆

ライツ・アンド・ブランズ『ムーミン』リトルミイ フェア

発売日:2025年1月より順次

取扱店舗:全国のムーミンスポットやショップ

・ムーミンショップ(銀座店、大阪店、横浜店、名古屋店、二子玉川店)

・ムーミンショップ カジュアルエディション(札幌店、上野店、横浜店、天王寺店、京都店、コクーンシティ店)

・ムーミンカフェ 軽井沢

・MOOMIN SHOP ONLINE

・ムーミンショップ 楽天市場店

・各ムーミンスポット ※詳しくは公式サイトを参照ください

・タオル美術館 各店舗(2月10日(月)〜3月2日(日))

※店舗により販売する商品は異なります

※2025年1月以降順次取り扱い開始予定

3(ミ)月1(イ)日にちなみ、『ムーミン』の人気キャラクター「リトルミイ」にフォーカスした「リトルミイフェア」を開催!

2025年の新作デザインのアイテムを発売するほか、限定ノベルティがもらえるキャンペーンも実施。

「リトルミイ」の魅力を存分に楽しめるフェアとなっています☆

「リトルミイ」は、フィンランドで生まれた物語「ムーミン」に登場する、小さな体と大きな個性を持つ女の子。

赤いワンピースにお団子頭がトレードマークです。

思ったことをズバリと言い放つ率直な性格で、いたずら好きで好奇心旺盛な一方、洞察力に優れ、鋭い言葉で周囲を驚かせることも。

素直で飾らない言動も、多くの人に愛される魅力のひとつです。

「リトルミイフェア」は、3(ミ)月1(イ)日にちなんで、3月1日(土)を含む期間、各地で実施。

お花に囲まれ、元気に駆け回る「リトルミイ」がデザインされた、春の訪れを感じさせるアイテムが多数登場します☆

リトルミイフェア マグ

価格:1,650円(税込)

発売元:株式会社 山加商店

※発売中

全体にお花畑が広がり、その中に「リトルミイ」がひょっこり隠れているような遊び心あふれるデザインのマグカップ。

内側にも「リトルミイ」のワンポイントアートがあしらわれており、細部にまでこだわった仕上がりになっています。

眺めるだけでも楽しく使うたびに心が弾むドリンクウェアです。

ワンプッシュステンレスボトル350ml

価格:3,630円(税込)

発売元:株式会社カミオジャパン

※発売中

お花を持ってジャンプする「リトルミイ」のアートが印象的なデザインのステンレスボトル。

軽量でコンパクトな作りでバッグにも収まりやすく、持ち運びに便利なサイズ感が特徴です。

保温・保冷機能を備えており、温かい飲み物も冷たい飲み物も好みの温度で楽しむことができます。

ミニタオル お花摘み リトルミイ

価格:各880円(税込)

発売元:タオル美術館

発売日:2025年2月中旬予定

お花が全体にあしらわれたミニタオル。

花びら部分はパイル地で仕上げられており、立体感があるデザインが特徴です。

タオルをぐるりと囲うようなステッチと、タオルから少し飛び出した「リトルミイ」がキュート!

ロークルーソックス

価格:各660円(税込)

発売元:株式会社ウイックス

発売日:2025年2月中旬以降発売予定

「リトルミイ」とお花のデザインをあしらった、足元をおしゃれに彩るロークルー丈ソックス。

カラー展開は3色で、コーディネートにさりげないアクセントを加えてくれます。

履き心地にもこだわり、柔らかな素材で快適な着用感。

日常使いはもちろん、ちょっとしたプレゼントにもおすすめです☆

ながら温アイマスク フラワーの香り

価格: 1枚入り275円(税込)、3枚入り770円(税込)、6枚入り1,078円(税込)

発売元:株式会社ほんやら堂

発売日:2025年2月中旬頃発売予定

目元を優しく包み込み、リラックスタイムをより心地よくしてくれる目元オープンタイプのアイマスク。

柔らかな素材でつけ心地が良く、デスクワークや家事の合間、就寝前などにぴったりです。

アイマスク全体にあしらわれたお花と「リトルミイ」のデザインがポイント☆

MNミニポーチ

価格:2,310円(税込)

発売元:粧美堂株式会社

発売日:2025年1月末より順次店頭発売予定

リップやアクセサリーなどの小物類をすっきり収納できる、使い勝手の良いコンパクトなサイズが魅力のミニポーチ。

持ち運びしやすい大きさと程よい収納力で、バッグの中もすっきり整理できます。

「リトルミイ」のアートの一部がもこもこのサガラ刺繍になっていて存在感も抜群です☆

MNバニティポーチ

価格:4,290円(税込)

発売元:粧美堂株式会社

発売日:2025年1月末より順次店頭発売予定

コスメやアクセサリー、小物をまとめて収納できる便利なポーチ。

「リトルミイ」のモチーフとお花のチャームがポイントで、内側にも「リトルミイ」とお花の総柄があしらわれています。

広めの収納スペースには仕切りやポケットが付いており、細かいアイテムもきれいに整理整頓できます。

MNネイルオイル(すずらんの香り・ジャスミンの香り)

価格:各1,650円(税込)

発売元:粧美堂株式会社

発売日:2025年1月末より順次店頭発売予定

指先に潤いを与えながら心地よい香りで癒しをプラスするネイルオイル。

乾燥が原因による割れを防ぎ、爪をすこやかに保ちます。

乾燥が気になる季節にもぴったりのコスメです☆

「リトルミイ」の世界観を楽しめるデザインとともに、リラックスした気分を届けてくれます。

すずらんの香りとジャスミンの香りの2種類がラインナップ。

スチームクリーム

価格:2,178円(税込)

発売元:Sonotas 株式会社

株式会社発売日:2025年3月5日(水)

「リトルミイ」のデザイン缶入りスチームクリーム。

ピュアスチーム製法で作られた全身に使える保湿クリームで、肌に優しくなじむ軽やかなテクスチャーが特徴です。

顔や体、手など、乾燥が気になる部分にしっかりとした潤いを与えてくれます。

「リトルミイ」のデザイン缶は見た目にも楽しく、使い終わった後は小物入れやインテリアとして再利用できるのも魅力です。

リップ&ハンドケアセット

価格:968円(税込)

発売元:株式会社グローバル プロダクト プランニング

※発売中

春のお出かけや日常のケアにぴったりのリップバームとハンドクリームのセット。

リップバームは唇をしっとりと保湿し、ハンドクリームは手肌に潤いを与えてなめらかに整えます。

どちらも「リトルミイ」のデザインが施されたパッケージで、見た目も可愛らしく、持ち運びにも便利なサイズ感です。

ハンドクリーム

価格:594円(税込)

発売元:株式会社グローバル プロダクト プランニング

※発売中

乾燥しがちな手肌に潤いを与えるハンドクリーム。

しっとりとした保湿力で、手肌をなめらかに整え、使うたびに心地よい香りが広がります。

「リトルミイ」の愛らしいデザインが施されたパッケージは、持ち運びに便利なコンパクトサイズ。

バッグやポーチに入れて、外出先でも手軽にケアできます。

リトルミイフェア限定!ノベルティステッカープレゼント

対象店舗と配布期間:

・ムーミンショップ(銀座店、大阪店、横浜店、名古屋店、二子玉川店):2025年2月1日(土)〜

・ムーミンショップ カジュアルエディション(札幌店、上野店、横浜店、天王寺店、京都店、コクーンシティ店):2025年2月22日(土)〜

・ムーミンカフェ 軽井沢:2025年2月15日(土)〜

・MOOMIN SHOP ONLINE:2025年1月16日(木)〜

・ムーミンショップ 楽天市場店:2025年1月24日(金)〜

※各店舗なくなり次第終了

対象店舗で対象のグッズを購入すると、リトルミイフェアの限定ノベルティステッカーをプレゼント。

お花に囲まれ、元気に駆け回る「リトルミイ」がデザインされたステッカーです。

スマホケースにはさんだりアイテムに貼ってデコレーションしたりとさまざまな使い方で楽しめます☆

※プレゼントの条件は各店舗に問合せください

春にぴったりのお花がいっぱいのかわいらしい「リトルミイ」グッズ!

「リトルミイフェア」グッズは、全国のムーミンスポットやショップにて、2025年1月より順次登場します。

