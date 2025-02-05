【大雪警報】熊本県・人吉市、水俣市、上天草市、天草市、芦北町、津奈木町などに発表
気象台は、午後1時58分に、大雪警報を人吉市、水俣市、上天草市、天草市、芦北町、津奈木町、錦町、多良木町、湯前町、水上村、相良村、五木村、山江村、球磨村、あさぎり町、苓北町に発表しました。
【警報エリアを確認】【大雪警報】熊本県・人吉市、水俣市、上天草市、天草市、芦北町、津奈木町などに発表
天草・芦北、球磨地方では、5日夜のはじめ頃まで大雪に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■人吉市
□大雪警報【発表】
積雪 5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 20cm
・平地
12時間最大降雪量 10cm
□大雪警報【発表】
積雪 5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 20cm
・平地
12時間最大降雪量 10cm
■上天草市
□大雪警報【発表】
積雪 5日夜のはじめ頃にかけて警戒
12時間最大降雪量 10cm
■天草市
□大雪警報【発表】
積雪 5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 20cm
・平地
12時間最大降雪量 10cm
■芦北町
□大雪警報【発表】
積雪 5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 20cm
・平地
12時間最大降雪量 10cm
■津奈木町
□大雪警報【発表】
積雪 5日夜のはじめ頃にかけて警戒
12時間最大降雪量 10cm
■錦町
□大雪警報【発表】
積雪 5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 20cm
・平地
12時間最大降雪量 10cm
■多良木町
□大雪警報【発表】
積雪 5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 20cm
・平地
12時間最大降雪量 10cm
■湯前町
□大雪警報【発表】
積雪 5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 20cm
・平地
12時間最大降雪量 10cm
■水上村
□大雪警報【発表】
積雪 5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 20cm
・平地
12時間最大降雪量 10cm
■相良村
□大雪警報【発表】
積雪 5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 20cm
・平地
12時間最大降雪量 10cm
■五木村
□大雪警報【発表】
積雪 5日夜のはじめ頃にかけて警戒
12時間最大降雪量 20cm
■山江村
□大雪警報【発表】
積雪 5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 20cm
・平地
12時間最大降雪量 10cm
■球磨村
□大雪警報【発表】
積雪 5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 20cm
・平地
12時間最大降雪量 10cm
■あさぎり町
□大雪警報【発表】
積雪 5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 20cm
・平地
12時間最大降雪量 10cm
■苓北町
□大雪警報【発表】
積雪 5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 20cm
・平地
12時間最大降雪量 10cm