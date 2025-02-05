TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

気象台は、午後1時58分に、大雪警報を人吉市、水俣市、上天草市、天草市、芦北町、津奈木町、錦町、多良木町、湯前町、水上村、相良村、五木村、山江村、球磨村、あさぎり町、苓北町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雪警報】熊本県・人吉市、水俣市、上天草市、天草市、芦北町、津奈木町などに発表

天草・芦北、球磨地方では、5日夜のはじめ頃まで大雪に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■人吉市
□大雪警報【発表】
　積雪　5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　20cm
・平地
　12時間最大降雪量　10cm

■水俣市
□大雪警報【発表】
　積雪　5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　20cm
・平地
　12時間最大降雪量　10cm

■上天草市
□大雪警報【発表】
　積雪　5日夜のはじめ頃にかけて警戒
　12時間最大降雪量　10cm

■天草市
□大雪警報【発表】
　積雪　5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　20cm
・平地
　12時間最大降雪量　10cm

■芦北町
□大雪警報【発表】
　積雪　5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　20cm
・平地
　12時間最大降雪量　10cm

■津奈木町
□大雪警報【発表】
　積雪　5日夜のはじめ頃にかけて警戒
　12時間最大降雪量　10cm

■錦町
□大雪警報【発表】
　積雪　5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　20cm
・平地
　12時間最大降雪量　10cm

■多良木町
□大雪警報【発表】
　積雪　5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　20cm
・平地
　12時間最大降雪量　10cm

■湯前町
□大雪警報【発表】
　積雪　5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　20cm
・平地
　12時間最大降雪量　10cm

■水上村
□大雪警報【発表】
　積雪　5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　20cm
・平地
　12時間最大降雪量　10cm

■相良村
□大雪警報【発表】
　積雪　5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　20cm
・平地
　12時間最大降雪量　10cm

■五木村
□大雪警報【発表】
　積雪　5日夜のはじめ頃にかけて警戒
　12時間最大降雪量　20cm

■山江村
□大雪警報【発表】
　積雪　5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　20cm
・平地
　12時間最大降雪量　10cm

■球磨村
□大雪警報【発表】
　積雪　5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　20cm
・平地
　12時間最大降雪量　10cm

■あさぎり町
□大雪警報【発表】
　積雪　5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　20cm
・平地
　12時間最大降雪量　10cm

■苓北町
□大雪警報【発表】
　積雪　5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　20cm
・平地
　12時間最大降雪量　10cm