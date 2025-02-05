渋野日向子は笹生優花と予選同組 馬場咲希はウェイティング１番手 ６日開幕、女子ゴルフ今季第２戦
◆米国女子プロゴルフツアー ファウンダーズ・カップ（２月６〜９日。フロリダ州ブラデントンＣＣ＝６４６５ヤード、パー７１）
米女子ツアー今季第２戦の予選ラウンド組み合わせが発表された。
昨年１２月の予選会を通過し、今季から米ツアーに本格参戦する山下美夢有（みゆう、花王）、岩井千怜（ちさと）・明愛（あきえ）姉妹（ともにホンダ）ら日本勢１２人が出場予定。畑岡奈紗（アビームコンサルティング）が６日午前７時５９分（日本時間午後９時５９分）に先陣を切ってスタートする。また、１９歳の馬場咲希（サントリー）はウェイティング１番手につけている。
◇日本勢の第１ラウンド組み合わせ・スタート時間（日本時間）
６日午前７時５９分（同午後９時５９分）
畑岡奈紗、ローレン・コフリン、リネア・ストーム
同８時１０分（同１０時１０分）
古江彩佳、エンジェル・イン、セリーヌ・ブティエ
同８時１０分（同１０時１０分）※
竹田麗央、アリセン・コープス、イ・ソミ
同８時２１分（同１０時２１分）※
山下美夢有、モリヤ・ジュタヌガン、ステファニー・キリアコウ
同８時３２分（同１０時３２分）※
勝みなみ、マディソン・ヤング、フィオナ・シュー
同８時５４分（同１０時５４分）
吉田優利、ケイト・スミス・ストロー、ユン・イナ
午後０時２８分（７日午前２時２８分）
西村優菜、キム・ヒョジュ、アシュリー・ブハイ
同０時３９分（同２時３９分）※
西郷真央、アリヤ・ジュタヌガン、メーガン・カン
同０時５０分（同２時５０分）※
笹生優花、渋野日向子、イ・ミヒャン
同１時１分（同３時１分）※
岩井千怜、ダニエル・カン、キャシー・ポーター
同１時１２分（同３時１２分）
岩井明愛、ケーリー・マクギンティー、ジュ・スビン