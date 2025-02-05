渋野日向子

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◆米国女子プロゴルフツアー　ファウンダーズ・カップ（２月６〜９日。フロリダ州ブラデントンＣＣ＝６４６５ヤード、パー７１）

　米女子ツアー今季第２戦の予選ラウンド組み合わせが発表された。

　昨年１２月の予選会を通過し、今季から米ツアーに本格参戦する山下美夢有（みゆう、花王）、岩井千怜（ちさと）・明愛（あきえ）姉妹（ともにホンダ）ら日本勢１２人が出場予定。畑岡奈紗（アビームコンサルティング）が６日午前７時５９分（日本時間午後９時５９分）に先陣を切ってスタートする。また、１９歳の馬場咲希（サントリー）はウェイティング１番手につけている。

　◇日本勢の第１ラウンド組み合わせ・スタート時間（日本時間）

６日午前７時５９分（同午後９時５９分）

畑岡奈紗、ローレン・コフリン、リネア・ストーム

同８時１０分（同１０時１０分）

古江彩佳、エンジェル・イン、セリーヌ・ブティエ

同８時１０分（同１０時１０分）※

竹田麗央、アリセン・コープス、イ・ソミ

同８時２１分（同１０時２１分）※

山下美夢有、モリヤ・ジュタヌガン、ステファニー・キリアコウ

同８時３２分（同１０時３２分）※

勝みなみ、マディソン・ヤング、フィオナ・シュー

同８時５４分（同１０時５４分）

吉田優利、ケイト・スミス・ストロー、ユン・イナ

午後０時２８分（７日午前２時２８分）

西村優菜、キム・ヒョジュ、アシュリー・ブハイ

同０時３９分（同２時３９分）※

西郷真央、アリヤ・ジュタヌガン、メーガン・カン

同０時５０分（同２時５０分）※

笹生優花、渋野日向子、イ・ミヒャン

同１時１分（同３時１分）※

岩井千怜、ダニエル・カン、キャシー・ポーター

同１時１２分（同３時１２分）

岩井明愛、ケーリー・マクギンティー、ジュ・スビン