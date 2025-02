香港ディズニーランド・リゾートにて、開園20周年を記念した「最高にマジカルなパーティー(The Most Magical Party of All)」を2025年夏より開催!

新しいエンターテイメントや期間限定のオファーが盛りだくさんな、ディズニーの愛される仲間たちがパーティーを開催する特別なイベントが1年間にわたり実施されます☆

香港ディズニーランド・リゾート「最高にマジカルなパーティー(The Most Magical Party of All)」

開催予定:2025年夏

香港ディズニーランド・リゾートが、2025年夏から開園20周年をお祝いするアニバーサリーイベント「最高にマジカルなパーティー(The Most Magical Party of All)」を開催。

世界中のゲストへ1年間を通してこれまでにない喜びと魔法の体験が届けられます。

新しい豪華な衣装に身を包んだディズニーの仲間たちとともに、かつてない魔法のようなパーティーが始まります!

この1年間、パークを訪れた朝から夜まで、ディズニーのスターが勢揃いするお祝いのパーティーに参加し、ディズニーの魔法を楽しむことができるイベントです。

香港ディズニーランド・リゾートならではのマジカルなパーティーの幕が開け、きらめきと華やかな輝きが空からテーマランドやステージなど、パーク全体に広がります!

20周年をお祝いする特別なデイタイム・キャッスルショー

「ミッキーマウス」と仲間たち、「ダッフィー&フレンズ」、そしてディズニープリンセスたちが、20周年をお祝いする新しいアニバーサリー・オンリー・デイタイム・キャッスル・ステージ・ショーでゲストをお出迎え。

大好きなディズニーの仲間たちとキャッスル・オブ・マジカル・ドリームの前に集い、楽しいパーティーの時間を過ごすことができます。

ディズニーの仲間たちが、心躍るリズムやダンス、そして目を見張るような圧巻のパフォーマンスでゲストを魅了。

これまでにないパーティー気分が味わえます。

香港ディズニーランド・リゾート史上最大規模のデイタイム・パレード「フレンドタスティック!(Friendtastic!)パレード」

香港ディズニーランド・リゾート史上最大規模の新しいデイタイム・パレード「フレンドタスティック!(Frinedtastic!)パレード」が登場し、メインストリートUSA全体を活気で満たします。

迫力ある演出、ポジティブなエネルギー、そして思わず体が動き出すような軽快なリズムで、パーティーをさらに盛り上げます!

11台の華やかなパーティー用のフロートに、「ミッキーマウス」や「ミニーマウス」をはじめ11組のディズニーの仲間たちが登場し、カラフルな衣装をまとったダンサーたちとゲストと共に20周年の喜びを分かち合います。

リズムに合わせて盛り上がれば、パーティー気分は最高潮になること間違いなしです☆

※フレンドタスティック!(Frinedtastic!) :フレンドとファンタスティックを掛け合わせた言葉

20周年特別版「モーメンタス」

地球上で最もマジカルなショーである「モーメンタス」ナイトタイム・スペクタキュラーなしでは、20周年をお祝いするパーティーは語れません。

最高の1日を、この愛され続ける夜のショーの特別版で締めくくることができます。

20周年の特別版「モーメンタス」が、マジカルなパーティーをさらに高みへと引き上げ、感動的なクライマックスを飾ります。

これまでより多くのディズニーの物語が登場するだけでなく、メインストリートUSA全体を包み込むプロジェクションとドローン演出が加わり、さらにマジカルなショーへと進化。

眩い光とディズニー・マジックで夜空を彩る「モーメンタス」は、20周年をお祝いするパーティーに参加したゲスト一人ひとりの心温まる大切な思い出となること必須です☆

香港ディズニーランド・リゾート全体に20周年のお祝いの輪が広がる

20周年のお祝いするパーティーはエンターテイメントに留まらず、HKDL全体で魔法と興奮が広がります。

香港ディズニーランド・リゾートの20周年をより思い出深いものにするため、多彩なパーティー要素を用意。

20周年限定の衣装に身を包む「ミッキーマウス」と仲間たち、「ダッフィー&フレンズ」たちが、ゲストとの記念撮影を楽しみに待っています!

さらに、香港ディズニーランド・リゾート全体に、ゲストが一緒に訪れた家族や友人とセルフィーを楽しめる装飾が施され、美しい背景とともに、魔法と喜びの瞬間をどこでも写真に収められます。

香港ディズニーランド・リゾートならではのアトラクションとエンターテイメントを発見

8つのテーマランドには、ここでしか体験できないアトラクションやエンターテイメントが満載。

壮麗な「キャッスル・オブ・マジカル・ドリームズ」、世界初・最大規模の「アナと雪の女王」をテーマにしたエリア「ワールド・オブ・フローズン」、スリル満点の「ビッグ・グリズリー・マウンテン・ラナウェイ・マイン・カー」、驚きの仕掛けが詰まった「ミスティック・マナー」

さらに「アイアンマン・エクスペリエンス(AIA提供)」や「アントマン&ワスプ:ナノ・バトル!」など、パークのあらゆる場所でマジカルな体験が待っています。

香港ディズニーランド・リゾートでしか味わえない、マジカルで夢のような20周年を祝福するスペシャル企画。

2025年夏より1年間にわたり開催される「最高にマジカルなパーティー(The Most Magical Party of All)」の紹介でした☆

