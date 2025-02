マーベル・スタジオ完全新作『ファンタスティック4:ファースト・ステップ』は4枚のティザーポスターを米公開した。そのうちの1枚に隠された謎について考える。こちらのポスターだ。

© 2025 20th Century Studios / © and 2025 MARVEL.

ファンタスティック・フォーはマーベル・コミック史上最古のヒーローチーム。作中世界で彼らは顔と正体が知られた人気セレブヒーローといった立ち位置で、人々の憧れの的として描かれる。このポスターでも、「WE LOVE The Fantastic 4」などのメッセージボードとともに、群衆がこのチームに熱狂する様子が描かれている。

このポスターについて気になる点が大きく二つある。一つ目は、この写実的なアートスタイルが有名コミック・アーティストのアレックス・ロスの作風によく似ていることで、右側でカメラを構える男性も彼の作品に登場するフィル・シェルダンに見えることだ。

『マーベルズ』は一般人であるカメラマンのフィル・シェルダンの目線を通じて、スーパーヒーローやスーパーヴィランたちの戦いを地上から目撃していく物語。フィルはファンタスティック・フォーやギャラクタスの戦いを含め、様々な超人たちが巻き起こす混沌を、報道カメラマンの立場からカメラに収めていく。

ポスターに描かれたトレンチコートの男は、フィルによく似ている。フィルは左目に眼帯をしているのだが、ちょうどカメラに隠れて見えなくなっているのが巧妙だ。

もしも男がフィル・シェルダンなのであれば、映画本編へのカメオ登場もあるかもしれない。スタン・リー亡き今、フィルはマーベル史の市井の目撃者として様々な作品に登場し、あちこちで写真を撮る姿が探されるという新たなイースターエッグになるかもしれない。

一方で、ファンの間ではフィル・シェルダン説を疑う声もある。もしもポスターの男の左目に眼帯があるのなら、彼は一体どうやってカメラのファインダーをのぞいているのかという疑問があるからだ。

それにしても、現時点でアレックス・ロスと本ポスターの関係が明らかになっていないのが不思議だ。マーベルやDCを中心に伝説的な存在であるロスは積極的なSNSユーザーで、普段から映画作品の情報解禁に合わせて自身の関連作のアートを公開するのだが、今回の『ファンタスティック4:ファースト・ステップ』に合わせては過去のアートを再掲したのみである。

そこで気になるのが二つ目のポイント。こうした背景から、本ポスターは「AIが作成したのではないか」との疑いがかけられているのだ。アート左側で旗を振る手に、指が4本しかない(ように見える)ことや、同じ顔をした女性がいることがその理由である。

Marvel looses all goodwill from the F4 trailer for then releasing this AI slop as a poster