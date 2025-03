ハンバーガーチェーン「フレッシュネスバーガー」に、それぞれ異なるチーズとメキシコ産アボカドの絶妙な組み合わせが楽しめる「クラシックアボカドバーガー」シリーズが登場!

また、クラフトレモネードシリーズから果肉感が楽しめるよう「生」のいちごを使った「クラフトいちごレモネード」2種と、サイドメニューに北海道産フライドポテト新フレーバー「ローズマリーポテト」もラインナップされています。

さらに、2025年3月19日より、3種のチーズと完熟生アボカドが堪能できる新作「クラシックアボカドトリプルチーズバーガー」が3週間限定で販売開始です☆

フレッシュネスバーガー「クラシックアボカドバーガー」シリーズ/クラフトいちごレモネード/ローズマリーポテト

販売期間:2025年2月12日(水)〜4月8日(火)の期間限定

※販売期間内でも、地域や店舗により品切れとなる場合があります

販売店舗:全国のフレッシュネスバーガー店舗で終日販売

※球場店舗・動物園店舗除く

※空港・アウトレット店舗は一部価格が異なります

フレッシュネスバーガーにて、11年目となる「アボカドフェア」を開催。

異なるチーズとアボカドを組合わせた和洋中のアボカドバーガーの美味しさが体験できるフェアです。

トレンドの麻辣を使用した「クラシックアボカドスモークチーズバーガー〜シビ辛麻辣〜」が新登場するほか「クラシックアボカドクリームチーズバーガー〜わさび香るサクサク醤油〜」「クラシックアボカドチーズバーガー」がラインナップ。

フレッシュネスバーガーでは、メキシコ産の生アボカドを使用し、店内で一つ一つ皮むきをして提供されます。

贅沢に1/2個を使用した素材や手作りにこだわるフレッシュネスならではの逸品です。

さらにクラフトレモネードシリーズから、果肉感が楽しめるよう「生」のいちごを使った「クラフトいちごレモネードソーダ(ICE)」と「クラフトいちごレモネード(HOT)」も登場。

ほかにも、揚げたて提供が大好評の北海道産フライドポテト新フレーバー「ローズマリーポテト」が期間限定で販売されています☆

※「クラシックアボカドバーガー」シリーズは、Avocados From Mexicoとのコラボレーションメニューです

3週間限定販売の新作「クラシックアボカドトリプルチーズバーガー」

価格:1,090円(税込)

販売期間:2025年3月19日(水)〜4月8日(火)

※販売期間内でも、地域や店舗により品切れとなる場合があります

「アボカドフェア」の新作として「クラシックアボカドトリプルチーズバーガー」が3週間限定で登場。

今回で11年目を迎える「アボカドフェア」に、新たなる主役が降臨です!

人気の「アボカドフェア」の新作として登場するのは、さらに濃厚でクリーミーな味わいが楽しめる「クラシックアボカドトリプルチーズバーガー」

1つのバーガーに3種のチーズ(クリーム・スモーク・チェダー)が贅沢にサンドされています!

味付けは、チーズの旨みを最大限に引き出すシンプルな設計であえてソースを不使用に。

ひと口頬張れば、チーズが押し寄せ、アボカドのクリーミーな食感が広がります。

たっぷり入ったアボカドやチーズの華やかな見た目は、春の訪れを感じる季節にぴったり☆

販売中のアボカドフェアのメニューと合わせ、気分やお好みで選ぶ楽しさが体験できます。

新メニュー:クラシックアボカドスモークチーズバーガー〜シビ辛麻辣〜

価格:890円(税込) ※期間限定

スモークチーズと、トレンドの麻辣を使用した「クラシックアボカドスモークチーズバーガー〜シビ辛麻辣〜」

花椒が効いた痺れと辛みが引き立つ本格派の濃厚シビ辛ソースが決め手です。

クリーミーなアボカドと肉厚ジューシーなビーフパティに絡み合い、深い旨みと刺激が楽しめます。

スモークチーズの香りと麻辣の絶妙なバランスが、奥行きのある味わいを演出し、食べるたびに新たな発見がある、クセになる一品です。

クラシックアボカドクリームチーズバーガー〜わさび香るサクサク醤油〜

価格:890円(税込)

某TV番組で超一流料理人から満場一致合格を獲得した人気メニュー「クラシックアボカドクリームチーズバーガー〜わさび香るサクサク醤油〜」

居酒屋などでも大人気な、アボカド刺しを応用した和の逸品です。

クリームチーズのコクある酸味と、わさびを加えたフリーズドライのサクサク醤油の食感がアクセントになっています。

クリーミーアボカド1/2個をのせて食べ応え十分!ほんのり香る大葉と、ツンと香るわさびがアボカドを豊かに引き立てるメニューです。

クラシックアボカドチーズバーガー

価格:890円(税込) ※4月9日以降も販売

ジャパンフードセレクションにてグランプリを受賞した、王道の「クラシックアボカドチーズバーガー」

クォーターパウンド(113g)の肉厚ジューシーなビーフパティと、コクのある厚切りスライスのレッドチェダーチーズ、生アボカドが豪快に1/2個サンドしてあります。

シャキシャキ食感の国産生野菜入りなのも嬉しいポイント。

食べ応えがありつつも女性からの人気が高いメニューです。

クラフトいちごレモネードソーダ(ICE)/クラフトいちごレモネード(HOT)

価格:単品 各540円(税込)/プレミアムセットに+100円で選択可

店内でじっくりとはちみつに漬け込んだレモンと、フレッシュなシーズナルフルーツを合わせて作る、期間限定クラクラフトレモネードシリズに、2024年に販売され人気を博した“いちご”が2025年も登場!

チェーン店では取り扱う事が難しいとされる「生」のいちごを、店内ではちみつといちごソースに漬け込むことで、香りや味わいを豊かに仕上げられています。

ゴロッと入った「生」のいちごをつぶしながら濃厚な味わいを感じるのもよし、飲み終わったら食べるのもよしの一杯です。

クラフトいちごレモネードソーダ(ICE)

フルーティーで爽快な味わいがハンバーガーとの相性抜群な、すっきり爽やかなレモネードソーダ仕立ての「クラフトいちごレモネードソーダ(ICE)」

ゴロッとフルーツと共に、果肉感のある甘酸っぱいいちごソースの風味が楽しめるオリジナルレモネードです。

クラフトいちごレモネード (HOT)

甘酸っぱさを際立たせた「クラフトいちごレモネード (HOT)」

レモンの程良いほろ苦さと、いちごの甘みが際立ち、かわいいだけではない、大人なレモネードに仕上げられています。

ローズマリーポテト

価格:単品 390円(税込)/レギュラーセット・プレミアムセットに+50円で選択可

注文を受けてから作る、揚げたてアツアツの「ローズマリーポテト」

「北海こがね」の皮付きプライドポテトは外はサクッ、中はホクホクとした味わいがに仕上げられています。

ローズマリーシーズニングを合わせる事でふんわりフレッシュな香りとガーリックの味わいが食欲をそそる一品です。

メキシコ産アボカドとチーズを和洋中で楽しめる「アボカドバーガー」や、店内仕込みのはちみつ漬け“生いちご”を使用したクラフトレモネード。

フレッシュネスバーガーにて販売されている「クラシックアボカドバーガー」シリーズ、クラフトいちごレモネード2種、ローズマリーポテトの紹介でした☆

