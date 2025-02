2025/2/10付オリコン週間ストリーミングランキング(集計期間:2025年1月27日〜2月2日)では、TOP100内の週間総再生数が3億2612.0万回(先週比2.6%増)、TOP500内は6億7261.3万回(同0.6%増)と、ともに先週比増。TOP500圏内に初登場したのは12作(先週25作)、そのうちTOP100入りは5作(先週8作)となった。【TOP10動向】

■ミセスが今週も盤石 Number_i、櫻坂46、米津玄師の新曲がTOP10入りTOP10のうち初登場は3曲と、新曲の初速が際立つ週となった。Mrs. GREEN APPLEが2週連続で週間ストリーミングランキング1・2位を独占した。5週連続1位は「ライラック」(週間再生数1240.9万回/先週比7.8%減)。2024年4月11日配信開始の同曲は通算21週目の1位獲得となり、累積再生数を4億4995.6万回に伸ばした。「ライラック」の週間再生数1000万回超えは通算26週目で、「週間再生数1000万回超え通算週数」記録でYOASOBI「アイドル」(29週)に次ぐ歴代2位記録を更新した。2週連続2位は、先週付で初登場した新曲「ダーリン」(週間再生数1111.3万回/先週比0.4%増)。1000万回の大台突破でのワンツーフィニッシュも2週連続となった。Mrs. GREEN APPLEは今週もTOP10の半数を占めた。6位(先週5位)は「ビターバカンス」(週間再生数744.0万回/先週比1.3%増)、9位(先週6位)は「ケセラセラ」(週間再生数667.1万回/先週比7.1%減)、10位(先週7位)は「Soranji」(週間再生数611.0万回/先週比2.0%減)と続いた。米津玄師は2曲がTOP10入り。2週連続3位は、テレビシリーズ放送に先駆けて一部話数を劇場上映用に再構築した『機動戦士Gundam GQuuuuuuX(ジークアクス)-Beginning-』(1月17日公開)主題歌「Plazma」(週間再生数871.9万回/先週比12.6%減)。そして、8位には、1月期テレビアニメ『メダリスト』オープニング主題歌「BOW AND ARROW」(週間再生数705.1万回/1月27日配信開始)が初登場した。4位に初登場したのは、元日にデビュー1周年を迎えたNumber_iの新曲「GOD_i」(週間再生数829.1万回/1月27日配信開始)。新境地を切り開く同曲は、同日付週間デジタルシングル(単曲)ランキングで初登場1位を獲得。メンバーの岸優太がプロデュースを担当した。5位はROSE(E=アキュートアクセント付き)& Bruno Mars「APT.」(週間再生数818.5万回/先週比5.5%減)で、累積再生数を1億5735.7万回に伸ばした。7位は櫻坂46の11thシングル「UDAGAWA GENERATION」(週間再生数728.4万回)。二期生の森田ひかるが4作ぶりにセンターを務める同曲は、2月19日のCDシングル発売に先駆け、1月28日に配信を開始した。アーティスト別TOP500合計再生数の上位30組のうち、9組が前週比増(先週11組)となった。TOP500入り曲数では、1位(先週1位)のMrs. GREEN APPLEが32曲(先週比±0)で独走中。2位(先週2位)はback numberの20曲(±0)、3位(先週4位)は米津玄師の17曲(+1)、4位(先週3位)はVaundyの16曲(−1)、5位(先週6位タイ)はYOASOBIの14曲(+1)と続いた。Number_iは9曲(+5)に増え、総再生数では8位(先週18位)に急上昇した。【上位トピック】■YOASOBI「アイドル」オリコン史上最速で9億回突破YOASOBIの「アイドル」(2023年4月12日配信開始)が週間再生数289.7万回を記録し、累積再生数を9億64.9万回に伸ばした。9億回突破は、オリコンストリーミングランキング史上、YOASOBI「夜に駆ける」、優里「ドライフラワー」に次ぐ3作目。2023/4/24付の初登場から95週目での9億回再生達成は、これまでの歴代1位記録、「夜に駆ける」の216週を大幅に更新し、オリコン史上最速となった。なお、「アイドル」は、1億回(登場5週目)、2億回(9週目)、3億回(13週目)、4億回(19週目)、5億回(28週目)、6億回(39週目)、7億回(51週目)、8億回(69週目)の各突破週数でも史上最速記録を保持している。また、YOASOBIの累積再生数9億回突破作品数は2作目。同一アーティストが通算2作以上で累積再生数9億回を突破するのは史上初となった。■『No No Girls』発 HANAプレデビュー曲が初登場48位 ちゃんみなは総再生数5位キープちゃんみながプロデューサーを務め、SKY-HIが代表取締役CEOを務めるBMSGとタッグを組んだガールズグループオーディションプロジェクト『No No Girls』から誕生した7人組グループ「HANA」のプレデビュー曲「Drop」(1月31日配信開始)が、週間再生数242.4万回で48位に初登場した。同曲は、1月11日にKアリーナ横浜で行われたオーディション最終審査のグループ審査課題曲。ファンにとっても思い入れの深い曲が3日分の集計でいきなりTOP50入りを果たした。HANAは今春、ソニー・ミュージックレーベルズよりメジャーデビュー予定。プロデューサー・ちゃんみなの楽曲は今週も好調。オーディション最終審査のフィナーレで、ちゃんみなとファイナリスト10人全員で歌って感動を呼んだ「SAD SONG」(週間再生数410.7万回/先週比319.8%増)が先週228位→22位にジャンプアップするなどした。TOP500内総再生数では2週連続5位をキープし、前週比15.7%増となる2233.5万回に伸ばす勢いを見せている。